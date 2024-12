Tre concorrenti pronti ad abbandonare il Grande Fratello 2024?

Sono trascorsi più di tre mesi dall’inizio del Grande Fratello 2024 e tutti i concorrenti che hanno varcato la porta rossa lo scorso 16 settembre cominciano ad accusare la stanchezza della situazione. Determinate dinamiche, in particolare, stanno mettendo a dura prova alcuni degli inquilini più amati dal pubblico che, in vista degli ultimi tre mesi, potrebbero decidere di abbandonare in anticipo il reality. Salvo clamorosi colpi di scena, infatti, il Grande Fratello dovrebbe prolungarsi fino a marzo il che significa che gli inquilini entrati in casa a settembre resterebbero chiusi per più di sei mesi.

Zeudi Di Palma confessa a Helena Prestes del bacio con Alfonso al Grande Fratello/ La reazione della modella

Non tutti, però, sarebbero propensi a farlo. Secondo Amanda Lecciso, infatti, Jessica Morlacchi, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti starebbero pensando di non rinnovare e concludere in anticipo l’avventura nella casa più spiata d’Italia.

Amanda Lecciso: cosa ha detto su Jessica, Tommaso e Mariavittoria

Amanda Lecciso, la scorsa notte, parlando con Luca Calvani e Javier Martinez, ha lasciato intendere che Jessica Morlacchi potrebbe abbandonare il Grande Fratello. “C’è Jessica che è in forte crisi. Sì è in crisi e vorrebbe andarsene“. Calvani, poi, ha aggiunto: “Lo so, ma a me ha detto che non è solo lei in questa situazione. Anche Mavi e Tommy sono in crisi come lei“.

Grande Fratello 2024, Mariavittoria e Tommaso sono tornati di nuovo insieme?/ Lettera d'amore lei, lui piange

Cosa accadrà, dunque, al cast originale dell’attuale edizione del Grande Fratello? Con l’ingresso di ben 8 concorrenti, gli inquilini di settembre non nascondono di essere in difficoltà dopo aver fatto fatica a trovare un equilibrio. Complice il clima natalizio, tuttavia, tutto sembra sereno ma da gennaio, con l’ingresso di ulteriori concorrenti come si vocifera sul web, l’equilibrio potrebbe diventare davvero precario.