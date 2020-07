Jett, Ella Bleu e Benjamin, figli John Travolta/ La morte del primo a 17 anni e…

Non è un giorno facile per la famiglia Travolta. La morte di Kelly Preston, moglie di John, ha sconvolto tutti. L’attore e i suoi due figli si stringono nel dolore per la perdita di quella che era una mamma dolce e sempre presente. Un altro lutto grave per la famiglia che alcuni anni fa ha dovuto affrontare anche quello di un figlio. Tre sarebbero stati oggi i figli di John Travolta e Kelly Preston: Jett, Ella Bleu, che oggi ha 20 anni, e Benjamin che ora ha 9 anni. Il primo citato è però morto a 17 anni, il 2 gennaio 2009. Un dolore che è stato terribile e insuperabile per la coppia. Travolta, qualche tempo fa, parlando con Us Weekly ha ammesso: “È doloroso perdere qualcuno che hai guardato crescere ogni giorno. Qualcuno al quale hai insegnato a parlare e camminare. Qualcuno al quale hai mostrato come amare. È la cosa peggiore che possa accadere a chiunque. Mio figlio mi ha dato molta gioia. È stato il mio tutto. Mi ha insegnato come amare incondizionatamente”.

John Travolta e la morte del figlio Jett: i dettagli del decesso

Dal giorno della morte di Jett Travolta, l’attore e la moglie non hanno mai dimenticato, nel giorno del suo compleanno, di dedicargli commoventi omaggi via social. Ancora oggi, le cause del decesso di Jett non sono del tutto chiare. Ciò che si sa è che il ragazzo era affetto da autismo e sarebbe morto nella stanza dell’Old Bahama Bay Hotel alle Bahamas, dove si trovava in vacanza con i genitori, in seguito a un attacco epilettico che gli avrebbe fatto sbattere la testa contro la vasca da bagno. Una morte che scatenò anche molte critiche nei confronti dei suoi genitori, che furono infatti accusati di non aver dato a Jett le cure necessarie.



