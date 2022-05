JF Band, The Band/ Asia Argento non li ama, la critica tagliente dell’attrice

A “The Band“, lo show del venerdì sera di Raiuno condotto da Carlo Conti, la JF Band seguita da Federico Zampaglione in veste straordinaria di tutor, sembra riuscire a raccogliere il gradimento da parte del pubblico e si candida come una delle principali favorite per la vittoria finale del talent show. Non a caso, in occasione dell’ultima puntata sono riusciti a piazzarsi subito dopo le Cherry Bombs di Giusy Ferreri, che guidavano la classifica.

Una settimana fa il gruppo ha interpretato uno dei classici di Lucio Battisti, “Perché no”, dove hanno mostrato buone doti vocali e di interpretazione. Anche l’emozione che potevano avvertire in un primo momento sembra essere minore. Tutti loro, infatti, avevano ammesso di provare un po’ di timore all’idea di esibirsi davanti a pubblico, giuria e a uno dei conduttori più amati della Tv.

La JF Band può vincere “The Band”? Attenzione ad Asia Argento

L’ultima interpretazione della JF Band è stata accolta in maniera favorevole da molti, ma c’è chi ha un po’ storto il naso. E si tratta di una delle esponenti più importanti della giuria, una che ha dimostrato di non avere mai grandi peli sulla lingua: Asia Argento. “Sembra la classica cover che si ascolta negli hotel” – ha detto l’attrice.

Di tutt’altro avviso invece gli altri due giudici, Carlo Verdone e Gianna Nannini, che già in passato avevano speso belle parole per la vocalità della cantante, in grado di esprimersi al meglio nelle canzoni in cui questa è più richiesta. Emblematico quanto era accaduto qualche settimana fa con un brano che rappresenta anche una pietra miliare del cinema: “Flashdance What a feeling“.

