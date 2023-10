Jill Cooper , chi è la nuova concorrente del Grande Fratello 2023/ Personal trainer con un passato ad Amici

Jill Cooper, chi è la concorrente del Grande Fratello 2023

Una vera sportiva è pronta a varcare la porta rossa della casa di Cinecittà. Per movimentare la casa del Grande Fratello 2023, gli autori hanno scelto di puntare su Jill Cooper e la sua incredibile energia. Non si tratta di un nome sconosciuto al grande pubblico che, in passato, ha avuto modo di seguirla in altre trasmissioni tv e di amare la passione con cui svolge il suo lavoro di personal trainer. Classe 1968, Jill è nata a Wichita (Stati Uniti) ma vive ormai da anni in Italia. Della vita privata di Jill si sa lo stretto necessario. In passato, è stata sposata una volta e, da quel matrimonio, è nata la figlia Veronica.

Dopo la fine dell’amore con il padre di sua figlia, Jill Cooper ha poi ritrovato l’amore e, nel 2007, è convolata a nozze con Alessandro Carbone. Nonostante la notorietà raggiunta nel corso degli anni, ha sempre preferito mantenere la riservatezza della sua vita privata.

Jill Cooper e il lavoro ad Amici

Amante dello sport, Jill Cooper è una vera professionista della forma fisica. Nel corso degli anni ha lavorato con alcuni dei personaggi più importanti della televisione italiana come Paola Barale, Maria De Filippi, Alessia Marcuzzi, Pamela Prati, Paola Perego e Wendy Windham. E’ autrice anche di libri dedicati alla salute e allo sport. Ha anche lavorato come valletta in Rai e in Mediaset ma ha conosciuto la grande popolarità lavorando nella scuola di Amici.

Durante le prime edizioni del talent show di Maria De Filippi, si occupava della forma fisica degli allievi della scuola allenandoli con delle lezioni specifiche e provando a trasmettere loro tutta la sua energia. Ha lavorato, inoltre, anche in trasmissioni Rai come Detto fatto o Unomattina Week-end. Ora è pronta a vivere la sua avventura nella casa di Cinecittà.

