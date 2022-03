Jill Nizzotti, chi è la moglie di Grido/ Il particolare annuncio delle nozze

Chi è Jill Nizzotti?

Si dice spesso che i musicisti abbiano una vena artistica non comune a molti e possano rendersi protagonisti di un modo di agire particolare. E’ quanto accaduto a Grido, rapper fratello minore di J-Ax che ha scelto di annunciare in maniera davvero inedito il suo matrimonio con la compagnia Jill Nizzotti. I due, infatti, hanno deciso di sfruttare uno strumento che è ormai diventato indispensabile per le vite di ognuno di noi, per lavoro e non solo, e di utilizzarlo in modo originale: il web.

La coppia ha infatti allestito un sito dedicato proprio all’evento e ha invitato tutti, amici e familiari, a visitarlo. A quel punto tutti sono venuti a conoscenza di quali fossero le loro intenzioni.

Jill Nizzotti e l’amore con il rapper Grido: come è nato il loro rapporto

Jill Nizzotti vanta una carriera da modella, che non l’ha comunque portata a trascurare gli studi: si è infatti laureata all’Università Cattolica di Milano. La sua popolarità, anche sui social, è inevitabilmente cresciuta nel momento in cui è diventato noto il suo legame con il rapper Grido.

Il rapporto sentimentale tra i due è iniziato nel giugno 2013, ma il loro primo incontro risale a qualche tempo prima. Entrambi però erano già impegnati con altri partner e solo quando sono diventati single hanno ceduto alla passione. A quel punto sono arrivati a bruciare le tappe iniziando una convivenza, culminata poi con la nascita del loro bambino, Davide. La decisione di sposarsi quasi un anno fa è stato quindi un passo quasi naturale.

