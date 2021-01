Jill Tracy Jacobs, moglie Joe Biden/ Chi è la First Lady di origini italiane

Si terrà questa sera l’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca e di conseguenza quello della moglie, la First Lady Jill Tracy Jacobs Biden. Ovviamente non è la prima volta che Jill mette piede al 1600 di Pennsylvania Avenue, visto che il marito è stato vice-presidente di Barack Obama e più volte i due si sono incontrati durante il mandato dell’ex commander in chief. Non tutti sanno però che Jill Tracy Biden ha origini italiane, visto che il nonno era nato in Sicilia, prima di emigrare negli Stati Uniti come tanti suoi conterranei e connazionali negli anni ’40 e ’50. A conferma di ciò il fatto che il cognome originario di Jill Biden fosse Giacoppa, poi divenuto Jacobs negli States. Altro aspetto che forse non molti conoscono, il fatto che l’attuale presidente degli Stati Uniti sia stato il secondo marito di Jill, che era convolata a nozze con un giocatore di football americano.

L’incontro fra Jill e Joe avvenne grazie al fratello dell’uomo più potente al mondo, Frank Biden, che decise di organizzare un appuntamento al buio. Fra i due è stato un colpo di fulmine, con l’amore nato fin dalle prime battute, ma il percorso verso il matrimonio è stato lungo e difficoltoso, visto che sembra che Jill abbia rifiutato per ben 5 volte la proposta di nozze del suo Joe. Il presidente americano, così come l’attuale First Lady, veniva infatti da un passato matrimonio, e di conseguenza Jill Tracy non era intenzionata a sostituirsi alla madre dei figli di Biden, deceduta in un incidente d’auto.

JILL TRACY JACOBS, MOGLIE JOE BIDEN: IL MATRIMONIO NEL ’77 POI LA NASCITA DELLA FIGLIA

Fatto sta che dopo una serie di lusinghe, alla fine Jill Tracy Biden cedette al fascino del futuro presidente americano, e i due si sposarono nel 1977 a New York, e cinque anni dopo nacque Ashley, la loro prima figlia. Oltre ad essere la compagna di Joe Biden, Jill Tracy ha ottenuto un dottorato all’università del Delaware, ed ha insegnato inglese a lungo fin dagli anni ’70. Di mezzo, una breve carriera come modella, lei che è sempre stata una grande appassionata di moda. Il lavoro se l’è sempre tenuto stretto al punto da essere diventata la prima “Second Lady” ad avere un lavoro retribuito. A livello sociale, Invece, Jill Biden è sempre stata attivissima ed attualmente presiede la Biden Breast Health Initiative, onlus il cui scopo è quello di sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie al seno, e che diffonde programmi educativi in maniera totalmente gratuita. Inoltre è anche la fondatrice di Book Buddies, per distribuire libri ai bambini bisognosi. Se ancora non vi bastasse per capire meglio chi è Jill Tracy, vi lasciamo alle parole di Joe Biden dopo l’intervento della moglie alla convention democratica: “Per tutti voi là fuori, pensate al vostro insegnante preferito che vi ha dato la fiducia necessaria per credere in voi stessi. Questo è il tipo di First Lady che Jill Biden sarà”



