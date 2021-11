Jim Hutton, ultimo compagno di Freddie Mercury/ “La storia? Un affare nostro”

Chi è Jim Hutton?

Jim Hutton è stato l’ultimo compagno di vita di Freddie Mercury: una storia d’amore interrotta dalla prematura scomparsa del leader dei Queen. Jim e Freddie si sono amati nonostante tutto e tutti. Il primo incontro? Per caso in un noto locale gay di Londra dove Freddie avvicina il parrucchiere che però rifiuta il suo drink. “Ci siamo conosciuti in modo accidentale, in un locale. Mi offrì da bere e io ,in parole povere, rifiutai la sua offerta” – ha raccontato Jim in una vecchia intervista ai media. Qualche tempo dopo però i due si rincontrano: “mi imbattei in lui nuovamente in un locale , e tutto si svolse come la prima volta : mi disse “Lascia che ti offra da bere”. I due cominciano a conoscersi e scatta l’amore, ma non sono mancati i tradimenti come ha rivelato proprio l’uomo.

“C’erano delle storielle, ma non molte perchè io sono un tipo che sta con una sola persona per volta” – ha raccontato l’ultimo compagno di Freddie Mercury che tramite un’amica scopre l’esistenza di un altro ragazzo a Monaco di Baviera. “Mi raccontò che le cose non andavano bene tra di loro e che Freddie quindi mi avrebbe portato a Monaco per fare ingelosire l’altro ragazzo. Non dissi nulla; avrei dato a Freddie il controllo della situazione” – ha rivelato.

Jim Hutton e Freddie Mercury: insieme fino alla morte

Non sono mancati i tradimenti nella relazione tra Jim Hutton e Freddie Mercury. A rivelarli proprio l’ex compagno del leader dei Queen: “una sera ‘ho visto con un altro ragazzo all’Heaven e abbiamo avuto discussione lunghissima. Mi disse che l’aveva fatto per ingelosirmi. Poi un giorno l’ho visto lasciare l’appartamento a Kensington con un altro ragazzo e abbiamo avuto una discussione. Gli ho detto che avrebbe dovuto chiarirsi le idee, e lui rispose “OK” e che voleva stare con me. In fondo credo che volesse solo essere sicuro che io fossi uno con i piedi per terra e che non mi sentissi in soggezione rispetto alla sua fama”.

Poi la scoperta della malattia: l’Aids e lo spettro della morte. Proprio Jim ha ricordato l’ultima notte di Freddie: “l’ultima nostra vera conversazione ha avuto luogo pochi giorni prima di morire. Erano le 6 del mattino. Voleva guardare i suoi quadri”. Il cantante è in condizioni di salute molto gravi, ma nonostante tutto si avvia verso il salone per poter godere dei suo quadri. Ad aiutarli c’è Jim che l’ha condotto al piano di sotto ricevendo poi un bel complimento da Freddie: “non mi ero mai reso conto che tu fossi tanto forte”. Dopo la morte di Freddie Mercury, Jim è stato estromesso da buona parte del patrimonio dell’artista fatta eccezione per 500mila sterline con cui ha acquistato una casa a Londra e in Irlanda, sua terra natale, dove ha trascorso gli ultimi anni di vita. Nel 2010, infatti, Jim è morto all’età di 61 a causa di un cancro ai polmoni.



