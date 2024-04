Paolo Bonolis choc: “Freddie Mercury ci provò con me”/ “Chiacchierammo, poi ciascuno ha preso la sua strada”

Paolo Bonolis e il retroscena su Freddie Mercury: “Chiacchierammo, poi…“

Paolo Bonolis ha rilasciato una lunga ed intima intervista al Corriere della Sera, in cui ha spaziato tra carriera e vita privata attraverso rivelazioni ed inediti retroscena. Il conduttore, che vediamo in onda tutte le sere su Canale 5 con Avanti un altro! nella fascia del preserale, ha anche fatto una confessione spiazzante su uno dei più iconici volti della musica internazionale: Freddie Mercury. Tutto è nato da una domanda della giornalista, che ha ricordato l’incontro che Bonolis fece con la star della musica a Londra, quando aveva solo 25 anni.

In quella circostanza la voce di Bohemian Rhapsody fece delle avances al conduttore, provandoci con lui. “Adoro la tua musica, la trovo fantastica, ma abbiamo orizzonti ormonali diversi“, aveva però risposto Bonolis. Ora, in questa intervista, aggiunge qualche piccolo dettaglio in più su quel clamoroso incontro: “Chiacchierammo. E poi ciascuno ha preso la sua strada. Ma ero caruccio sa?“.

Paolo Bonolis, nel corso della sua intervista al Corriere della Sera, si è soffermato anche sulla sua carriera televisiva e sulla sua doppia esperienza al Festival di Sanremo nel ruolo di presentatore e direttore artistico. Il debutto all’Ariston avvenne nel 2005 e, di quella prima esperienza alla guida della kermesse, il conduttore ha ricordato un retroscena in particolare: “Ospitai Mike Tyson. Durante la pubblicità, l’allora dg Flavio Cattaneo protestò per la sua presenza. Risposi: “Ormai è già arrivato, se non lo vuole glielo va a dire lei, io non ci vado”“.

A seguire fu chiamato nello stesso ruolo nel 2009, ma ci sarà un tris in futuro? “Al momento non si intravede la circostanza“, la risposta di Bonolis, che ha così smorzato le voci su un suo presunto ritorno all’Ariston alla conduzione del Festival nel 2025, dopo l’addio di Amadeus. Inoltre, sempre sul fronte televisivo, il conduttore conferma che rimarrà a Mediaset anche il prossimo anno: “Avevo promesso a Pier Silvio che avrei fatto un’altra stagione di Avanti un altro e sono una persona di parola“.











