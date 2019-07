Jimmy Ghione, Daria Baykalova nuova fidanzata/ “Ricomincio dopo addio di mia moglie”

Amore a gonfie vele tra Jimmy Ghione e la sua nuova fidanzata Daria Baykalova. L’inviato di Striscia la notizia è tornato a sorridere dopo la fine del suo legame coniugale con l’ex modella Tania Paganoni e il merito della sua ritrovata serenità sarebbe proprio da attribuire alla presenza della sua nuova fidanzata. “Non lo so nemmeno io perché è finito il mio matrimonio”, racconta Ghione in un’intervista concessa a DiPiù. “Un giorno, senza preavviso, mia moglie mi ha detto: “Per te non provo più quello che provavo prima”. Ed è finita”. Per l’inviato di Striscia, marito e padre amorevole, è stato come un fulmine a ciel sereno: “Sono stato male. Non capivo il perché. Soprattutto perché non avevo colpe: ero un buon marito e un padre eccellente”. E a nulla sarebbe servito combattere per salvare il suo matrimonio: sua moglie, dopo anni di vita insieme e due figli, Gabriele e Federico, aveva smesso di amarlo: “Quindi – spiega il volto di Striscia la Notizia – la situazione era quella e dovevo prenderne atto”.

“Con lei ho ricominciato ad amare”

Deluso dall’improvvisa fine del suo matrimonio con Tania Paganoni, Jimmy Ghione ha vissuto un periodo molto difficile; ma nell’ottobre del 2018 qualcosa è cambiato, proprio quando nella sua vita ha fatto capolino la sua nuova compagna Daria Baykalova: “Con la sua dolcezza – spiega l’inviato di Striscia la notizia – Daria sta sanando la cicatrice che, irrimediabilmente, la fine del mio matrimonio mi ha lasciato addosso”. 36 anni, Daria Baykalova è laureata in Economia e Commercio e attualmente lavora in campo artistico. Negli scorsi anni ha inoltre avuto qualche ruolo come attrice: molti la ricorderanno infatti nel cast della fiction di Canale 5, L’Onore e il Rispetto, accanto a Gabriel Garko. E Grazie al suo supporto costante e all’amore che oggi li lega, chiarisce Jimmy Ghione, “è passato il periodo della rabbia. Ora nella testa ho solo Daria: con lei ho ricominciato a vivere, ad amare e a sorridere tutti i giorni”.

