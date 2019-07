Jimmy Ghione: “sono innamorato di Daria”/ “La mia ex moglie? Preferisco parlare…”

Jimmy Ghione è nuovamente felice e innamorato. Dopo la fine del matrimonio con l’ex modella Tania Paganoni da cui sono nati due figli, Gabriele e Federico, l’inviato di Striscia la Notizia ha ritrovato la serenità accanto all’attrice 36enne Daria Baykalova. “E’ stata una fortuna incontrarla, essermi innamorato di lei. Lei, oltretutto, è un’attrice straordinaria, ha recitato da protagonista in L’onore e il rispetto accanto a Gabriel Garko e ha appena diretto The Young Pope diretta da Paolo Sorrentino“, ha spiegato l’attore a Novella 2000. Ghione non nasconde il momento sereno che sta vivendo grazie all’incontro con Daria: “sono innamorato ed è una cosa importante. Lei è russa, di San Pietroburgo, ma con origini siberiane. Ha 36 anni ed è molto delicata nell’affacciarsi nella vita di un uomo con due figli”.

JIMMY GHIONE: “FELICE CON DARIA. LA MIA EX MOGLIE TANIA? PREFERISCO…”

Tania Paganoni, ex moglie di Jimmy Ghione, ha recentemente dichiarato di essere stanca di sentire che il suo ex marito soffre per la fine de matrimonio. Dichiarazioni a cui, però, l’inviato di Striscia la Notizia, preferisce non rispondere: “Preferisco parlare solo di me e di me posso dire che io soffrirò per atri 20 anni e passa” – ha spiegato Ghione a Novella 2000 – “sono uno di quelli che credono che la famiglia sia un bene primario. Certo, nella vita e nella vita di tutte le coppie ci possono essere momenti difficili, bisogna fare squadra. E se non si riesce rimane la sofferenza. E ripeto, questa sofferenza mi rimarrà addosso per altri vent’anni“. Sulla diversa reazione della moglie, infine, l’inviato di Striscia ha detto: “non voglio entrare nei suoi pensieri, nelle sue intenzioni, ma ripeto, invece che bisognerebbe dare più importanza al concetto di famiglia”, conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA