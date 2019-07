TANIA PAGANONI, EX MOGLIE JIMMY GHIONE/ “Si è rifatto una vita e mi fa piacere”

Tania Paganoni, l’ex moglie di Jimmy Ghione ha parlato per la prima volta della sofferta decisione di lasciare l’inviato di Striscia La Notizia. La donna dalle pagine del settimanale Oggi ha, in un certo senso risposto alle parole dell’ex marito che, tramite mezzo stampa, ha raccontato di essere stato lasciato e di aver sofferto tanto. “Mi amareggia leggere ancora il suo racconto di quanto ha sofferto per il nostro addio, e so bene che ha sofferto, perché ogni volta viene dato per scontato che invece per me è stato semplice” dice la donna, che in questa vicenda è passata per la cattiva anche se cattiva non lo è affatto. La coppia, infatti, era in crisi da diverso tempo: “la fine del nostro matrimonio l’ho messa a fuoco io, è vero, ma questo non significa che non abbia patito quanto lui”.

Tania Paganoni: “non mi vedevo più nei panni della moglie”

Ad un certo punto qualcosa si è rotto. Con queste parole Tania Paragoni ha rotto il silenzio sulla fine del matrimonio con Jimmy Ghione. “A un certo punto qualcosa si è rotto, non mi vedevo più nei panni della moglie totalmente dedita a lui. Avevo voglia di tornare a lavorare e il sentimento che ci ha uniti per 15 anni era diventato affetto, non più amore. Dovevo restare con lui e fingere? Tanti lo fanno, io ne sarei stata capace” precisa la donna che, quando si è resa conto della cosa ne ha immediatamente parlato col marito. “Ho cercato di farglielo capire, gli ho chiesto un po’ di tempo per stare da sola e dopo un periodo di difficoltà lui ha deciso di andarsene da casa. Poi abbiamo fatto una vacanza insieme in Thailandia per vedere se c’era qualcosa da salvare ma non è andata bene. Quello che lui racconta non sono bugie ma non è nemmeno la verità assoluta: è il modo in cui lui ha vissuto la fine del nostro matrimonio e io lo rispetto, ma la verità è che io ho meditato un anno sulle decisioni da prendere e ne ho sofferto” ha raccontato la donna.

Tania Paragoni, ex Jimmy Ghione: “ora non cerco un altro amore”

La donna ha poi parlato anche della nuova vita dell’ex marito Jimmy Ghione che ha ritrovato il sorriso tra le braccia della 36enne Daria Baykalova.”Lui ora si è rifatto una vita e mi fa piacere. Io no perché non cerco un altro amore, non ne ho voglia, desidero dedicarmi ai miei figli e a me stessa” ha dichiarato la donna che si divide tra il lavoro di traduttrice e il mondo della moda. Dietro il loro addio non c’è alcun tradimento, anzi: “io mi sono impegnata perché Jimmy avesse sempre un buon rapporto con i nostri ragazzi, è un bravo papà. Abitiamo vicinissimi, non siamo più sposati ma siamo ancora una famiglia per i nostri ragazzi” come confermano la foto che vede la ex coppia insieme in vacanza in Sardegna proprio per l’amore dei figli.



