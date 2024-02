Jo Champa, chi è l’ex fidanzata di Massimo Troisi/ Due anni insieme, poi il matrimonio con Joseph Farrell

Jo Champa, attrice e modella americana, è stata un’ex fidanzata di Massimo Troisi: la storia iniziata nel 1987

Tra le storie d’amore più importanti della vita di Massimo Troisi, c’è senza dubbio quella con l’ex fidanzata Jo Champa. Il primo incontro arrivò sul set: era il 1987 e i due si ritrovarono faccia a faccia per le riprese del film “Le vie del Signore sono finite”. Un incontro che fece scattare la scintilla dell’amore. L’attrice e modella americana che ha lavorato anche con registi del calibro di Ettore Scola e Bernardo Bertolucci, divenne poi la fidanzata di Massimo Troisi e i due stettero insieme per circa due anni.

Successivamente le loro strade si separarono. Se Massimo Troisi incontrò altre donne ed ebbe dunque nuovi amori, anche l’ex fidanzata Jo Champa trovò il grande amore della sua vita, che poi sposò. Lui è Joseph Farrell, potente manager hollywoodiano a Los Angeles, che l’ha resa poi mamma di Sean, 12 anni. Jo Champa è oggi una giornalista televisiva per Sky Cinema ma è diventata vedova nel 2011.

Chi è Jo Champa, moglie di Joseph Farrell

Ma chi è Jo Champa, oltre ad essere l’ex fidanzata di Massimo Troisi? In un’intervista rilasciata a Grazia, l’attrice e modella ha raccontato brevemente le tappe più importanti della sua vita. “Sono del New Jersey, ma mio padre è calabrese. Faceva il cardiochirurgo e quando avevo 7 anni ha deciso di tornare in Italia, voleva restituire al suo Paese quello che aveva ricevuto. Era una specie di Robin Hood: se eri ricco, ti faceva pagare, ma se eri povero, ti operava gratis. Siamo stati a Catanzaro per due anni, ma lì papà non era ben visto, veniva percepito come una minaccia da molti colleghi. Allora siamo andati a Roma. Adesso mio padre ha 93 anni e abita ancora lì.”

Jo Champa è rimasta a Roma fino alla fine degli Anni 90, poi si è trasferita a Los Angeles. Lì, pochi mesi dopo, ha incontrato l’uomo che sarebbe poi diventato suo marito : “La nostra è stata una fiaba. – ha raccontato – Sembravamo così diversi, per età, cultura, e invece eravamo uguali, stessi valori, stessa visione della vita.”











