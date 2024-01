Nathalie Caldonazzo fidanzata Massimo Troisi, perché è finita?/ “Figura pura ma prendeva di mira se stesso”

Nathalie Caldonazzo, perché è finita la storia d’amore con Massimo Troisi? “Morto dopo Il Postino”

Nathalie Caldonazzo sarà ospite della puntata di oggi de La volta buona, 25 gennaio 2024, in molti sanno che la showgirl ha avuto una relazione con il regista e attore Massimo Troisi, nata quando lei aveva 24 anni e lui 39, ma perché Nathalie Caldonazzo e Massimo Troisi si sono lasciati? A mettere fine alla relazione è stato il destino, con la malattia ed la conseguente morte del grande artista.

Durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip, Nathalie Caldonazzo ha rivissuto gli ultimi mesi di vita di Massimo Troisi: “Lui aveva un problema al cuore di cui mi parlò subito, quando gli stavi vicino si sentiva un ticchettio. Andammo a Huston e il medico ci disse che si doveva operare urgentemente.” Le cose però non andarono come sperato.

Massimo Troisi, perché si sono lasciati con Nathalie Caldonazzo? “Non ha voluto sottoporsi al trapianto”

Nathalie Caldonazzo e Massimo Troisi si sono lasciati a causa delle cattive condizioni di salute del regista de Il Postino. E proprio le riprese di questo film sono state una concausa delle sua morte stando alle dichiarazioni di Nathalie Caldonazzo: “Si operò, ma l’intervento non andò bene e rimanemmo lì 1 mese e mezzo. I medici venivano a dirmi che l’operazione era andata male e che avrebbe dovuto sottoporsi subito a un trapianto, ma io non avevo il coraggio di dirglielo, così cercavo in tutti i modi di farlo distrarre e di portargli un po’ di buonumore.”

E poi ancora Nathalie Caldonazzo su Massimo Troisi ha concluso amara: “Poi dopo 1 mese e mezzo siamo tornati in Italia con le bombole d’ossigeno. Una volta in Italia decise che voleva fare a tutti costi il film Il Postino. Non ha voluto sottoporsi al trapianto perché voleva girare quel film con il suo cuore”. La showgirl ha definito il regista la persona che più ha amato dopo la figlia Mia.











