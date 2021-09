Jo Squillo, concorrente al Grande Fratello Vip/ Dal successo con “Siamo Donne” a L’isola dei famosi

Jo Squillo concorrente al Grande Fratello Vip

A sorpresa, anche Jo Squillo entrerà nella casa del Grande Fratello Vip. La cantante e presentatrice ha accettato l’invito di Alfonso Signorini con molto entusiasmo, in quanto è una persona capace di reinventarsi sempre. “Non ho visto chi sarà con me nella Casa, vorrei creare legami speciali con tutti senza pregiudizi…”, ha detto Jo Squillo sulle pagine del settimanale Chi. Nella casa spera di trovare tante “sorellanza” e anche un po’ d “fratellanza”.

Per la cantante non è certo la prima esperienza in un reality. Jo Squillo ha partecipato nel 2005 a “La Fattoria 2”, da dove, è stata espulsa per aver occupato abusivamente l’appartamento riservato al fazendeiro, dove poteva godere di privilegi particolari destinati solo a lui. Nel 2019 è stata una naufraga nell’Isola dei Famosi. Anche questa esperienza non è durata a lungo, in quanto, si è dovuta ritirare prima del previsto a causa di un infortunio.

La carriera di Jo Squillo: che coppia con Sabrina Salerno con il brano “Siamo Donne”

Jo Squillo, al secolo Giovanna Coletti, ha debuttato nel mondo della musica negli anni ’80 grazie al movimento Punk italiano di cui è stata esponente. Negli anni successivi, abbandonato lo stile punk, ha partecipato al Festivalbar con il brano “I Love Muchacha”.

Nel 1991 ha ottenuto un clamoroso successo al Festival Di Sanremo in coppia con Sabrina Salerno con il brano “Siamo Donne”. Ha debuttato come conduttrice nel 2003 e attualmente si dedica soprattutto alla tv presentando trasmissioni legate al mondo della moda. Jo Squillo ha un compagno da tanti anni, si tratta di Giovanni Muciaccia, produttore discografico e direttore artistico di grande successo. Ora la cantante sbarca al Grande Fratello Vip con un obiettivo preciso: “Voglio dispensare consigli di moda a tutti i concorrenti…”, ha svelato su Chi.

