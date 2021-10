Jo Squillo/ Continua lo sciopero della fame per Chico Forti, ma il web la boccia…

Jo Squillo: sciopero della fame per Chico Forti e i dubbi del web

Jo Squillo all’interno della Casa del Grande Fratello Vip non si preoccupa dei giudizi degli altri. L’abbiamo vista passare dalle preghiere rivolte alla Luna, all’indossare l’abito arabo per sostenere le donne afgane. Lei è fatta così, non riesce a restare indifferente a nessuno stimolo che le viene presentato, anche al costo di essere considerata “strana”. In questo momento la cantante non gode di molte simpatie, non crea dinamiche di gioco, ma ogni tanto partorisce una sua tesi che lascia tutti nello sconcerto totale.

Come per esempio fare lo sciopero della fame per Chico Forti. Qualcuno ipotizza che alla cantante interessa poco il contesto del reality, ma che il contenitore mediatico le serva principalmente per dare visibilità ad alcune tematiche di suo interesse.

Il fan del Grande Fratello Vip vorrebbero meno proteste e più dinamiche da Jo Squillo…

Il pubblico vorrebbe vedere una Jo Squillo più dentro il “gioco” che portabandiera di cause sociali. Nella puntata di venerdì la cantante si è rivolta con veemenza allo Stato Italiano chiedendo che Chico Forti venga riportato a casa. “A questo punto ti dico – rivolgendosi a Signorini che ha cercato di tranquillizzarla – che sono pronta a fare anche da ora lo sciopero della fame, perché è impossibile che non ci sia nessuno che riesca a dare delle risposte. Il Governo italiano deve intervenire urgentemente. Ci sono delle priorità della vita”.

Non tutti condividono il pensiero di Jo asserendo che non è il luogo opportuno per lanciare questi messaggi, ma ci sono altre sedi per farlo. Intanto le sue battaglie mediatiche hanno provocato all’esterno la reazione di alcune forze politiche che non hanno perso occasione per attaccare l’attuale Ministro degli Esteri che a dicembre aveva rassicurato gli italiani e la famiglia di Forti che l’uomo sarebbe presto ritornato a casa.

