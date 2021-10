Jo Squillo, dopo Chico Forti una nuova protesta?/ Intanto al GF VIP in molti si lamentano di lei…

Jo Squillo ha fatto parlare di sé nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. La DJ è stata molto dispiaciuta nel momento in cui Raffella Fico non è stata salvata all’inizio della trasmissione dal pubblico di casa. La scelta dei telespettatori è infatti ricaduta su Soleil Sorge, con la quale la Squillo non sembra andare più molto d’accordo. Jo si è emozionata parecchio nel momento in cui Lucrezia Selassié ha confessato di aver subito delle violenze psicologiche da parte di un ex fidanzato.

Infine Jo Squillo è stata molto felice nel momento in cui il conduttore Alfonso Signorini le ha comunicato che la redazione si è messa in contatto con la Farnesina per parlare di Chico Forti. Alfonso le ha detto che la situazione di Chico potrebbe risolversi positivamente e che l’uomo potrà ritornare presto in Italia e che dunque lei deve smettere il suo sciopero della fame, iniziato per manifestare la sua solidarietà nei confronti dell’ex produttore. La dj ha poi ricevuto una lettera da Forti che ha voluto condividere con i suoi compagni di avventura.

Non solo mancate discussioni: Jo Squillo ha litigato con Katia Ricciarelli, in quanto il soprano ha accusato lei e Carmen Russo di essersi messe d’accordo su chi nominare nella Casa nel corso di una partita di biliardo. Nei giorni successivi Jo Squillo ha dunque avuto modo di chiarirsi con la Ricciarelli. La donna ha confessato a Katia che lei decide direttamente in puntata chi nominare, senza consultarsi con nessuno. Al termine di questo confronto, tra la Squillo e la Ricciarelli sembra essere ritornato il sereno.Jo ha anche voluto mettere in chiaro determinate cose con alcune concorrenti della casa. Alla cantante non fa piacere che vengano fatti dei pettegolezzi spiacevoli su di lei alle sue spalle: “Io voglio portare chiarezza. Non voglio passare per questa donna”, ha detto rivolgendosi a Raffaella, Francesca e Ainett.

Jo Squillo si lamenta che in tanti la reputano una tra le vip che non prende posizione, però nessuno ne ha parlato con lei apertamente: “Tu, per il tuo percorso di vita, fai fatica a prendere posizione”, ha cercato di spiegarle Ainett, che comprende in parte il suo stile di vita pacifico. Le tre amiche, però, cercano di farle capire che dentro il reality è necessario ogni tanto schierarsi.



