Jo Squillo in lacrime per Michelle Masullo: “E’ la mia figlia elettiva”/ “Ci siamo unite in modo speciale”

Jo Squillo presenta Michelle Masullo, “la sua figlia elettiva”: le sue parole

Jo Squillo, ospite a La volta buona, presenta Michelle Masullo, modella friulana di 21 anni che la cantante considera come una figlia. La ragazza entra in studio e racconta come si siano conosciute e abbiano creato un legame così forte: “Saliamo le scale e ci sentiamo molto più unite, più empatiche insieme. Apre la serratura ed entriamo in questo salotto molto bello e c’è una carrozzina” esordisce.

E ancora: “Questa carrozzina è vuota e la mamma si mette a piangere. Io lo capisco subito, anche se non sapevo nulla della sua vita privata e l’abbraccio forte. Ci capiamo, io rimango a dormire quella sera. Dalla sera dopo il letto si è liberato e lei ha deciso di rovinarsi la vita con me, che sono il suo incubo quotidiano” afferma commossa Michelle.

Jo Squillo: “Michelle mi ha dato la forza di guardare avanti”

La cantante, nel salotto de La volta buona, ha mostrato tutta la sua fragilità ricordando la dolorosa morte dei genitori. A darle conforto la sua figlioccia Michelle Masullo: “Lei è la mia figlia elettiva perchè lei ha una bellissima mamma, una bellissima famiglia. Io ero in un periodo abbastanza difficile perchè avevo perso mia mamma e, in un mese ho perso tutti e due, quindi...” dichiara Squillo. “Ci siamo sentite unite in modo speciale, difficile da descrivere” riprende Michelle.

In lacrime la cantante torna sulla perdita dei genitori: “E’ un passaggio che ancora non riesco a superare, infatti, grazie a lei che mi ha dato quella forza di guardare avanti e di dare un senso a tutto. E’ stato un periodo molto duro, e capisco tutte le persone che lo vivono. Questo dolore rimane ancora una ferita aperta, però, ci stiamo lavorando. Bisogna guardare avanti.”

