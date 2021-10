Figlioccia Jo Squillo, chi è?/ Identità top secret: “Sono diversamente mamma”

Jo Squillo ha una figlia? La cantante, concorrente del Grande Fratello Vip 2021, vive da anni una relazione con Gianni Muciaccia. La loro storia va avanti da circa 40 anni, ma la coppia non ha avuto figli. “Non ho avuto figli e mi sento pienamente completa e realizzata. Ho scelto di non essere madre e credo esistano diversi modi per esserlo. Ho un’azienda con cui do lavoro a tanti giovani. Nei loro confronti mi pongo in maniera educativa. Il mio istinto materno lo rivolgo a chi è al mio fianco e cresce con me”, rivelò in una vecchia intervista.

Jo Squillo/ “Vogliamo vedere il pi*ello di Alex”, web sotto shock

Tuttavia, da qualche anno, nella vita di Jo Squillo è arrivata una ragazza che è la sua figlioccia e che, questa sera, nel corso della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021, potrebbe entrare in casa per farle una sorpresa. Per Jo Squillo arriverà un momento speciale?

Figlioccia Jo Squillo: “Tre anni fa ho incontrato una figlia”

Tre anni fa, nella vita di Jo Squillo, è arrivata una ragazza. Di lei, la concorrente del Grande Fratello Vip 2021 ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni del Fatto Quotidiano, ha parlato proprio dell’arrivo di questa ragazza nella sua vita di cui ha rivelato qualche dettaglio durante qualche chiacchierata con le altre donne del Grande Fratello Vip.

JO SQUILLO VS KATIA RICCIARELLI/ La lite: "O parlo o vado via" "Non reggi confronti"

“Sì, che sono «diversamente mamma»: anche se non ho fatto figli, tre anni fa ho incontrato una figlia. Questo, se capiterà, lo racconterò al Gf”, ha detto Jo. Questa sera, dunque, la figlia di Jo Squillo entrerà nella casa per farle vivere un momento davvero speciale.



LEGGI ANCHE:

Jo Squillo, dopo Chico Forti una nuova protesta?/ Intanto al GF VIP in molti si lamentano di lei...

© RIPRODUZIONE RISERVATA