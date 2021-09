Jo Squillo/ Preghiera alla luna blu: “Ho un desiderio…”, messaggio per Chico Forti

Nella Casa del Grande Fratello Vip, la presenza di Jo Squillo ha significato tanto, soprattutto per alcuni inquilini, tra cui Gianmaria Antinolfi. Quest’ultimo, infatti, ha trovato nella cantante la sua confidente dopo quanto accaduto nella precedente puntata e dopo il forte scontro con Soleil Sorge. “Il fatto di esser stato zitto su cose che avresti potuto dire ti ha fatto onore”, ha commentato Jo Squillo, complimentandosi con il suo nuovo amico.

Complice e aperta all’ascolto verso tutti: così si è presentata nella Casa Jo Squillo ai suoi inquilini. I suoi consigli vengono spesso recepiti come importanti perle di saggezza da cogliere al volo. Lo ha compreso Gianmaria durante il loro momento di confidenza intimo, così come anche Sophie Codegoni e Soleil Sorge, che con Jo e gli altri inquilini si sono ritrovati nelle passate ore, in giardino, a rivolgere il loro pensiero e la loro preghiera alla luna blu. Per tutti loro si è trattato di un momento particolarmente emozionante, condito proprio dal discorso di ringraziamento alla luna da parte della cantante. “Questa è una luna magica per noi perchè siamo una comunità magica”, ha esordito la Squillo rivolgendo gli occhi al cielo, “Quando siamo uniti siamo potenti e invincibili, se ci dividiamo diventiamo tutti più fragili”, ha aggiunto.

Ad ascoltare in silenzio le parole di Jo Squillo sono stati tutti i suoi nuovi compagni di avventura che, avvolti tra le coperte, chi con gli occhi chiusi, chi con lo sguardo rivolto alla luna blu, si sono lasciati guidare dalla toccante preghiera della cantante che in alcuni casi ha toccato le corde più sensibili.

“Questa luce che ci illumini sul percorso unico che stiamo facendo”, ha aggiunto Jo, ribadendo l’immensità segnalata dal colore blu. La Vippona ha quindi guidato i suoi amici in questo momento di meditazione facendoli focalizzare sulla luce vitale della luna, “speciale per noi”. “Siamo noi qui a decidere quello che è il nostro cammino”, ha proseguito la cantante ringraziando la luna e tutti i suoi amici per essere tutti riuniti in una serata speciale. “Qualsiasi cosa la supereremo con la forza anche di questa luna”, ha aggiunto, lasciando commuovere alcuni inquilini, tra cui Francesca Cipriani. La preghiera si è conclusa chiedendo al resto degli abitanti di esprimere un desiderio, non prima di aver espresso il suo ad alta voce: “Io vorrei un amico in Italia, dopo 22 anni Chico deve tornare in Italia da noi, da sua madre. Dopo questo percorso di ingiustizia lo voglio vicino, è un amico”. Il riferimento è certamente a Chico Forti, ancora in America, in attesa di poter presto fare ritorno nel suo Paese dopo la condanna all’ergastolo per omicidio.

