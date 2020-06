Jo Squillo/ “Quella volta che incontrai Giorgio Armani in bagno e…”

Jo Squillo, cantante, conduttrice e dj che, durante i giorni della quarantena ha intrattenuto i followers su Instagram con la sua consolle, è la protagonista del faccia a faccia di Io e Te. Bellissima e sempre in perfetta forma, Jo Squillo si racconta con totale sincerità come ha sempre fatto nel corso della sua vita. Protetta dai suoi occhiali da sole, Jo Squillo, dopo la presentazione che le ha regalato Pierluigi Diaco, ammette di non trattenere le lacrime. “Sono vegana da vent’anni. Ultimamente mangiavo ancora un po’ di pesce, invece, da un paio d’anni a questa parte sono totalmente vegana”, ammette l’artista. “Non è solo una scelta, ma è anche un bisogno d’amore che abbiamo. E’ buono, è cool”, ammette la Squillo che svela come a casa sua, anche i suoi ospiti, mangiano vegano.

JO SQUILLO: “HO TANTE FACCE COME TUTTI GLI ARTISTI”

Una lunga carriera quella di Jo Squillo che, nel corso degli anni, è riuscita sempre a reinventarsi. “La consolle è una passione rispetto a tutto l’impegno. Quest’anno celebro 20 anni di musica e 20 anni di moda”, racconta. “Perchè quando fai il tuo lavoro parli velocemente e qui, con me, riesci a mantenere la calma?”, chiede Pierluigi Diaco. “Perchè gli artisti hanno tante facce e sono tutte vere. Io sono comunque riservata e timida, sono una donna timifa e posata, ma mi piace la parte rock, audace e grintosa che mi permette di svegliarmi presto, di andare in ufficio e di seguire i ragazzi che lavorano con me“, spiega la Squillo che è accreditata a tutte le sfilate del mondo da ormai 20 anni. Jo ricorda i pregiudizi che ha dovuto affrontare quando ha cominciato ad occuparsi di moda e svela un retroscena sul primo incontro con Giorgio Armani. “La prima sfilata sono stata accreditata dal nostro re, Giorgio Armani. Quando sono andata per intervistarlo, dovevo restare fuori. Dovevo andare in bagno, sono andata in bagno e ho incontrato Giorgio”, svela Jo. “Scusa ma tu non vai a quello delle donne?”, chiede Diaco. “Eh sì, in quel momento avevo questo problema e ho incontrato Armani ed era la prima volta 20 anni fa e ho fatto l’intervista così. Ha una grande umanità”, svela la Squillo che poi confessa anche di essere dislessica.



