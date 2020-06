Jo Squillo/ “Festeggio il compleanno con una torta vegana, c’è voglia di festa ma…”

Compie oggi gli anni Jo Squillo, conduttrice, cantante, dj e imprenditrice. 58 le candeline che spegnerà l’artista milanese, che per l’occasione è stata intervistata in diretta televisiva dal programma di Rai Uno, ItaliaSì: “Ciao a tutti e grazie di cuore per gli auguri – esordisce Giovanna che poi aggiunge, riferendosi ad una versione appena intonata di “Siamo Donne” di Mauro Coruzzi – non ho mai sentito una versione così cool di “Siamo Donne”, mi fa piacere Mauro sei nel mio cuore, grazie Marco di questo momento”. Per festeggiare il compleanno la Squillo ha deciso di recarsi in un luogo a lei caro: “Mi sono preso la serenità di questo giorno, sono venuta nel luogo che io amo molto, Cala Felice a Punta Ala (in Toscana ndr), una sorta di tranquillità e serenità per riprendersi un po’ i tempi, e per celebrare la vita che è un casino: c’è voglia di stare bene, di festa, di abbracciarci, ma c’è anche la paura, l’attenzione, il rigoroso momento, c’è il contrasto che diventa questa bomba emotiva bellissima”.

JO SQUILLO: “DURANTE IL LOCKDOWN ERAVAMO MORALMENTE A TERRA”

Il conduttore Marco Liorni ha fatto quindi notare alla festeggiata le sue iniziative portate avanti durante il periodo di lockdown, a cominciare dal dj set che ha appassionato migliaia di follower su Instagram: “Mi sono venute così le idee durante il lockdown. In quei momenti eravamo tutti molto impauriti, le mie ballerine erano disperate non solo per il lavoro mancato ma anche moralmente, non avevamo una visione del domani. Prendersi quel momento, piccole cose semplici ma umane, accoglienti, gioiose anche nel dolore, per trovare quella scintilla che potesse sollevare il peso di quei momenti”. In chiusura di intervista Liorni ha invitato Jo Squillo a venire nel programma domani, e lei ha accolto l’invito: “Vengo a trovarvi, grazie del regalo, voglio bene a tutti i tuoi ospiti che sono speciali. Come festeggio oggi? Vegana, con una torta vegana”.



