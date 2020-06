Pierluigi Diaco commosso per Alex Zanardi/ “Spero che Dio ce lo restituisca”

Pierluigi Diaco apre la nuova settimana di Io e Te con un messaggio sincero per Alex Zanardi. Il giornalista, prima d’incontrare Laura Chimenti, rivolge un pensiero sincero ad Alex Zanardi, augurandosi di vederlo presto con il suo sorriso, ancora più forte. Con una foto di Alex Zanardi alle spalle, Pierluigi Diaco apre la trasmissione di Raiuno con le parole di Marco, il camionista che ha investito il campione. “Ho letto ieri su Repubblica, l’intervista a Marco, il camionista che ha involontoriamente investito Alex Zanardi. Ha detto non riesco a dormire. Appena chiudo gli occhi riparte quel film: la salita, il camion che arranca, cambio marcia, la curva a sinistra, la macchina della municipale che mi viene incontro, il gruppo di ciclisti, Zanardi che sbanda ed io che sterzo a destra provando ad evitarlo, ma è impossibile. Non c’era spazio”, legge Diaco riprendendo le parole che Marco ha detto ai microfoni de La Repubblica.

PIERLUIGI DIACO: “SPERO DI RIAVERE ALEX ZANARDI ANCORA PIU’ FORTE”

Alex Zanardi si unisce a tutti i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport che, nelle ultime ore, hanno espresso vicinanza ad Alex Zanardi e alla sua famiglia. Commosso e con la voce rotta dall’emozione, il conduttore di Io e te augura al campione di guarire il prima possibile e di tornare alla sua vita. “Il dolore sincero di quest’uomo, Marco, quello che anima solo le brave persone, spero che arrivi fino in cielo e che la mano di Dio si allunghi fino a terra per restituirci il nostro Alex ancora più forte. Alex, siamo con te”, ha dichiarato Diaco che ha poi dedicato un lungo applauso a Zanardi insieme a Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA