Jo Squillo/ Una gaffe dopo l’altra, adesso il web è contro di lei: ecco perché

Polverone per Jo Squilo. La showgirl è finita nell’occhio del ciclone per una affermazione piuttosto bizzarra durante il Grande Fratello VIP. La concorrente gieffina ha scatenato l’ironia del web per alcune sue teorie – prive di qualsiasi fondamento scientifico – secondo cui il padre avrebbe perso l’udito a causa del consumo eccessivo di latte: “Mio padre era ghiotto di latte, mangiava tutti i giorni latte, infatti è diventato sordo. Io gli dicevo “forse è anche il latte” ma lui “no, il latte fa bene”, ha spiegato ad Aldo Montano, in una conversazione che ha scatenato il web. Molti internauti, infatti, non hanno preso bene le sue parole, accusandola di diffondere fake news. “La caseina è una colla, e infatti gli ha incollato le orecchie”, avrebbe raccontato Jo Squillo come ricostruito da alcuni internauti. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

GRANDE FRATELLO VIP 2021/ Diretta: riflettori pronti ad accendersi! (9a puntata)

Jo Squillo: la lite con Sophie

Dopo la puntata di venerdì del Grande Fratello Vip, Jo Squillo non ha digerito la nomination ricevuta da parte di Sophie Codegoni. Al termine della diretta la cantante, che non è finita la televoto, ha cercato un confronto con l’ex tronista di Uomini e Donne. Sophie ha spiegato a Jo di aver avvertito un certo astio da parte sua nei giorni scorsi, soprattutto in alcune occasioni in cui le parlava ma lei rivolgeva lo sguardo altrove, dandole poca considerazione. In più, Sophie era certa che non sarebbe finita al televoto. “Però comunque ferisce, soprattutto se arriva da una sorella alla quale tengo molto”, ha confessato Jo. I toni si sono un po’ scaldati e Sophie si è poi lamentata con Francesca Cipriani della reazione della cantante: “Addirittura darmi della stratega perché ti voto…”. La ex tronista ha ribadito il concetto anche parlando con Miriana Trevisan, aggiungendo di non trovare gusto di votare solo uomini in nome di una fantomatica solidarietà femminile: “Va bene questa cosa che siamo tutte sorelle, ma se non vi posso nominare perché siamo tutte sorelle allora giochiamo a uomini contro donne”.

Alex Belli, scandalo al GF VIP: 'beccato' fare autoerotismo/ "La mattina è meglio"

Jo Squillo non convince al Grande Fratello Vip

Jo Squillo negli ultimi giorni è apparsa nervosa, probabilmente la convivenza sta diventando faticosa. Si isola, interviene nelle conversazioni con difficoltà, preferisce ascoltare piuttosto che raccontarsi. In puntata ha cercato di mettere pace tra Raffaella e Miriana ma senza successo. Inoltre il pubblico non ha apprezzato molto l’atteggiamento di Jo nei confronti di Gianmaria, difatti la cantante lo ha nominato dicendo: “Credo che sia l’ora di andare a lavorare“. Sui social, in molti chiedono l’uscita di scena della cantante: “Jo Squillo uno dei personaggi che deve uscire prima di subito. Prima cosa comodina, poi finta attivista e infine dice una marea di c*gate che in tv non si può sentire una di 60 che va dicendo che è il latte che ha fatto diventare sordo il padre. È follia totale”.

LEGGI ANCHE:

Amedeo Goria diventerà papà con Vera Miales?/ Maria Teresa Ruta:"Certe cose tienitele per te"

© RIPRODUZIONE RISERVATA