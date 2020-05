JO SQUILLO VIDEO SCHERZO LE IENE/ La trappola dell’adoratore di manichini…

Pubblicità

Jo Squillo vittima dello scherzo de Le Iene Show in onda questa sera su Italia Uno. La conduttrice televisiva, vera e propria icona negli anni Ottanta, è finita nel mirino di Stefano Corti e Alessandro Onnis, che hanno studiato a puntino le sue “debolezze” per sfruttarle a proprio vantaggio. In questo caso, come si evince dal video di anticipazioni, per Le Iene non è stato difficile trovare che proprio l’attività di dj-set con cui Jo Squillo ha intrattenuto i suoi followers durante la quarantena, toccando vette di popolarità sconosciute da anni grazie ai suoi spettacoli da casa, potesse prestarsi allo scopo di uno scherzo “memorabile”. Nulla di particolarmente strano, se non fosse che Jo Squillo si è accompagnata durante i suoi show a due manichini a cui ha dato anche il nome: Valentina e Michelle. Le Iene suggeriscono che la presentatrice durante la quarantena abbia perso un po’ la testa: ma qualcuno ha fatto anche peggio di lei…

JO SQUILLO VIDEO SCHERZO LE IENE

Con la complicità del manager di Jo Squillo, Tony Toscano, Le Iene hanno fatto credere alla conduttrice che un importante brand di moda la voglia per promuovere il suo marchio. In che modo? Dovrà fare una diretta Instagram con dj-set in negozio portando con sé anche i suoi manichini: Valentina e Michelle. Jo Squillo si reca allora all’appuntamento e trova ad attenderla il proprietario del negozio con cui scopre subito di avere una cosa in comune: “Ho un amore spassionato per i manichini, ci parlo e di notte ne sogno in particolare una”, dice lui accogliendola. A chi si riferisce il proprietario del negozio? Il mix sembra essere esplosivo: ci sono dei manichini, degli amanti di manichini e un dj-set da svolgere alla loro presenza. Come andrà a finire? Stefano Corti e Alessandro Onnis riusciranno a prendersi gioco di Jo Squillo?



