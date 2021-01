Joana Lemos, fidanzata Lapo Elkann/ Con lei è amore “Ora voglio costruire una vita”

Dalla scorsa estate il nome di Joana Lemos è legato a quello di Lapo Elkann. Ex campionessa di rally di origini portoghesi, è lei la donna che è riuscita a conquistare l’imprenditore, oggi ospite di Domenica In. Joana, con la quale Lapo è stato paparazzato in Spagna la scorsa estate, è una donna molto diversa da quella che fino a quel momento avevo visto al suo fianco. Manager di successo, ha 47 anni, due figli e si lascia un matrimonio alle spalle. Il suo grande impegno nel sociale ha contribuito a legarla al “nuovo” Lapo, il quale dal 2016 con la sua Fondazione Laps ha voluto fornire il suo aiuto concreto ai ragazzi fragili ed in difficoltà. Non è un caso se lo stesso Lapo, come aveva rammentato Corriere della Sera, aveva dichiarato in merito al suo attivismo nel sociale: “Se oggi sto facendo quello che faccio, è merito anche di una persona che mi dà una grande mano e un grande sostegno”.

Parlando di Joana, Elkann aveva usato parole di grande stima e rispetto. “Faccio il possibile per proteggere la nostra relazione per rispetto della sua vita e perché tengo molto a lei”, aveva dichiarato in una intervista rilasciata al settimanale Chi in cui aveva ammesso di essere innamorato.

JOANA LEMOS, FIDANZATA DI LAPO ELKANN: VOGLIA DI PROGETTUALITÀ

Parlando della fidanzata Joana Lemos, Lapo Elkann si era sbottonato al punto da ammettere, tra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini “Ora è diverso: sono felice e innamorato”. Oggi Joana continua a restare al suo fianco ed a sostenerlo nei progetti benefici. nei giorni che hanno preceduto l’ultimo Natale, la coppia si è impegnata a confezionare il cibo nell’ambito del Banco Alimentare, da distribuire alle persone meno fortunate e colpite dalla crisi causata dal Covid. “In questa pandemia ho avuto la fortuna di avere accanto una donna che mi ha messo le ruote motrici e che, come me, sente il bisogno di restituire”, ha confidato Lapo in una intervista al Corriere della Sera, parlando della fidanzata e usando una metafora automobilistica. Da ex campionessa di rally – è stata la prima pilota portoghese a competere negli eventi del deserto e la più giovane al mondo a finire la Parigi-Dakar in una macchina – Joana è riuscita a conquistare il rampollo di casa Fiat che di lei ha detto: “sa che vuole dire cavalcare le dune e quindi avere a che fare con una persona non facile: io non sono molle, non sono inattivo”.

Aprendo il suo cuore e parlando apertamente del loro rapporto, oggi Lapo sa perfettamente di avere accanto la donna per la vita: “Prima, ero insicuro e la mia donna doveva piacere agli altri e, quasi quasi, non piaceva a me. Joana, invece, piace a me. Con lei, voglio costruire… Costruire una vita, vedo una prospettiva lunga. Se arrivassero figli, sarei felice”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA