Joanna Merlin è morta: attrice di Saranno Famosi/ Addio alla severissima Miss Berg

Joanna Merlin è morta a 92 anni

Lutto nel mondo del cinema per la morte dell’attrice Joanna Merlin. Il suo nome è legato soprattutto alla serie tv Saranno Famosi in cui interpretava Miss Berg, severissima insegnante di danza classica che, con la sua inflessibilità, rappresentava un incubo per gli allievi. Joanna Merlin è venuta a mancare a 92 anni. La sua scomparsa è avvenuta lo scorso 14 ottobre, ma l’annuncio è arrivato solo oggi dalla pagina Instagram del Tisch Graduate Acting Program della New York University, dove Merlin ha insegnato dal 1998.

“Ci rattrista condividere la notizia della scomparsa della nostra amata Joanna Merlin. Joanna che è stata membro della facoltà di recitazione dal 1998”, si legge nel post che, in poco tempo, è diventato virale.

Chi era Joanna Merlin

Il nome di Joanna Merlin è legato principalmente a Saranno Famosi, ma oltre ad essere stata una protagonista della famosissima serie tv, l’attrice ha lavorato anche in altre produzioni come ‘Law & Order – I due volti della giustizia’ dal 1992 al 1998 e “Law & Order – Unità vittime speciali” dal 2000 al 2011.

Tra i film in cui ha recitato si registrano “Promesse, promesse” (1983) di John Sayles, “Urla del silenzio” (1984) di Roland Joffé, “Il signore del male” (1987) di John Carpenter (1987), “Mystic Pizza” (1988) di Donald Petrie (1988), “Conflitto di classe” (1990) di Michael Apted, “Un giorno da ricordare” (1995) James Foley (1995), “City of Angels – La città degli angeli” (1998) di Brad Silberling (1998), “Invasion” (2007) di Oliver Hirschbiegel (2007), “La chiave di Sara” (2010) di Gilles Paquet-Brenner.













