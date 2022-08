Joao Gomes al Milan?/ Calciomercato news, seguito pure un centrocampista del Flamengo

Calciomercato news, Joao Gomes al Milan per sistemare il centrocampo

Il calciomercato terminerà solamente il prossimo primo di settembre ed intanto continuano a moltiplicarsi le voci riguardanti l’arrivo in rossonero di un nuovo centrocampista come ad esempio i rumors a proposito dell’approdo di Joao Gomes al Milan. Rimasti privi di Franck Kessie, che ha firmato con il Barcellona a parametro zero dopo aver deciso di non accettare la proposta di rinnovo presentatagli dai lombardi, Massara e Maldini stanno lavorando per consegnare un altro elemento su cui poter contare al tecnico Stefano Pioli non senza però qualche difficoltà.

Il Milan ha infatti abbandonato la pista che portava a Raphael Onyedika del Midtjylland a causa della richiesta troppo elevata da parte del club danese e si trova in una posizione più arretrata rispetto all’Atalanta nella corsa ad Aster Vranckx del Wolfsburg a cui i bergamaschi avrebbero già presentato un’offerta formale. Discorso simile poi pure per Jean Onana del Bordeaux nonostante l’intenzione dei Girondini di lasciarlo partire così da risollevarsi economicamente dopo i tanti problemi avuti nel recente passato sotto questo aspetto.

Calciomercato news, Joao Gomes al Milan l’ultima soluzione per la mediana

L’arrivo di Joao Gomes al Milan rappresenterebbe dunque l’ultima idea dei lombardi per questa finestra di calciomercato estivo. Ventunenne brasiliano di proprietà del Flamengo, con cui è sotto contratto fino al 31 dicembre del 2025, Gomes nella scorsa stagione con la squadra di Rio de Janeiro è stato in grado di collezionare addirittura 42 presenze complessive tra campionato e coppe varie, impreziosite pure da due reti ed altrettanti assist vincenti serviti ai suoi compagni.

