Joaquim Rodriguez, incidente in mountain bike/ Foto choc: massaggio cardiaco a Purito

Incidente per Joaquim Rodriguez. Il ciclista è stato vittima di una brutta e spaventosa caduta durante un allenamento in bici da downhill nel Bike Park di Vallnord, a La Massana. L’atleta ha cominciato a praticare downhill da poche settimane e già questa passione gli era costata un altro terribile volo. Stavolta però ha rischiato grosso perché, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, pare che i soccorritori gli abbiano dovuto praticare il massaggio cardiaco, come si evince da alcune foto. Al momento non c’è una diagnosi ufficiale delle lesioni riportate da Purtito Rodriguez, ma le foto che arrivano dall’ospedale di Nostra Senora de Meritxell, in Andorra, parlano chiaro: il ciclista spagnolo è steso su un lettino, col braccio destro ingessato, attaccato alla flebo, saturimetro, ed elettrodi per il monitoraggio cardiaco, con sfigmomanometro, oltre ovviamente alla mascherina anti Covid.

JOAQUIM RODRIGUEZ, INCIDENTE CHOC IN MOUNTAIN BIKE

Anche in Spagna precisano che le precise conseguenze della terribile caduta di Joaquim Purito Rodriguez non sono note. Per ora si evince l’infortunio al braccio destro. Previsti altri test anche per dissipare il dubbio che abbia riportato qualche frattura alle dita della mano. Si parla di una grave caduta in mountain bike con alcuni colleghi e del ricovero per l’ex ciclista professionista, come rivelano le foto pubblicate sui social. Con lui c’era José Antonio Hermida, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene 2004 in MTB. Proprio nelle scorse ore ha pubblicato un messaggio per augurare a Joaquim Purito Rodriguez una pronta guarigione. «Rimettiti Puro, vogliamo che torni presto!», ha scritto ricordando anche le risate insieme e il divertimento col gruppo al completo. La caduta comunque ha spaventato tutti, considerando i momenti che sono seguiti. Ma il peggio è stato scongiurato per l’ex ciclista professionista.

Visualizza questo post su Instagram OTRA VEZ!!! 🤦🏻‍♂️ Un post condiviso da Purito (@puritocycling) in data: 8 Lug 2020 alle ore 6:41 PDT





