Jodie Foster/ “Sono consapevole della responsabilità di essere un modello”

Da Taxi Driver a Sotto accusa, passando per Il silenzio degli innocenti e Nell: Jodie Foster è una delle attrici americane più amate al mondo ed ha ricevuto la Palma d’oro d’onore per la carriera al Festival di Cannes 2021. Premiata da Pedro Almodovar, l’interprete ha parlato della sua straordinaria carriera, ma non solo…

«Applaudite forte, fa bene uscire di casa: immagino non vedeste l’ora», ha esordito Jodie Foster in un perfetto francese: «Abbiamo passato un anno in bolla e isolati, molti hanno dovuto fare i conti con la sofferenza: è stato un anno di transizione, io l’ho trascorso insieme ai film di Martin Scorsese, Akira Kurosawa, Lina Wertmueller, Wong Kar-Wai e del signor Presidente Spike Lee».

JODIE FOSTER: “SO DI ESSERE UN MODELLO”

«Anche se le sale sono state chiuse il cinema continua e si evolve, l’energia che ci fa riscoprire la magia del cinema», ha aggiunto Jodie Foster, sottolineando che dopo oltre quarantacinque anni da Taxi Driver quella magia non è cambiata: «Sono fiera di fare parte del mondo del cinema e il futuro si farà insieme, tutti insieme». Jodie Foster ha poi parlato della situazione attuale della settima arte, in particolare del ruolo delle donne: «Io ho avuto tanti padri cinematografici, quello che mi è mancato sono stati esempi di donne al comando nel mondo del cinema: da ragazza se c’era una donna sul set era la truccatrice. Ho imparato a non aver paura di essere forte e di prendere delle decisioni: oggi sono consapevole della responsabilità di essere io un modello».

