Joe Bastianich ad Amici Vip?/ Da Masterchef alla musica: “Primo album in uscita!”

L’ex giudice di Masterchef Joe Bastianich, sarebbe prontissimo a rimettersi in gioco come cantante nella prima edizione del talent in versione celebrity: Amici Vip. In partenza da settembre e condotto da Michelle Hunziker, il programma potrebbe aprire le porte all’ex giurato del cooking show più amato della televisione italiana. L’indiscrezione arriva tra le pagine del settimanale “Chi”, in edicola da ieri, mercoledì 7 agosto 2019, con il suo nuovo numero pieno zeppo di news allettanti come questa. A quanto pare, il cast dello show sarebbe quasi chiuso e proprio Joe, potrebbe stupire gli estimatori con questa novità interessantissima. Dopo aver salutato Masterchef, qualcuno ha insinuato che Bastianich sarebbe potuto passare anche dietro il bancone dei giudici di X Factor. Notizia presto smentita con l’annuncio del suo sbarco anche ad Italia’s Got Talent.

Joe Bastianich oltre ad Amici Vip, sarà anche il nuovo giudice di Italia’s Got Talent e, in base alle primissime dichiarazioni, sembra proprio entusiasta del nuovo ruolo: “Sono molto contento di entrare a far parte della famiglia di Italia’s Got Talent. Sarà una nuova sfida piena di sorprese e… buzzer. Sono certo che ne vedremo delle belle”, ha commentato. Nel frattempo, pare anche intenzionato ad intraprendere questa nuova avventura musicale, dopo avere salutato la cucina. “Non un addio ma un arrivederci alla grande famiglia di MasterChef Italia, un programma che mi ha regalato tanto. Sono pronto per nuove avventure, e sono pronto a dedicarmi all’altra mia grande passione che è la musica. Sarò impegnato in un tour italiano con l’uscita del mio primo album di cui presto avrete info e date”, aveva affermato lasciando il cooking show. Il disco in uscita intanto, potrebbe usufruire a livello di promozione della sua presenza ad Amici Vip. In attesa di una sua conferma ufficiale, i suoi seguaci sono già certi di poterlo vedere sul piccolo schermo come giudice della prossima edizione di Italia’s Got Talent.

