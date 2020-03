Joe Bastianich assente finale Italia’s Got Talent 2020, perché?/Brignano al suo posto

Il CoronaVirus ferma Joe Bastianich. E’ di poco fa la notizia che l’ex giudice di Masterchef attualmente in forza proprio a Italia’s Got Talent, questa sera salterà la finalissima del programma in onda in diretta. Ebbene sì, dopo il forfait di Lodovica Comello, incinta e pronta quasi per il parto, il pubblico dovrà rinunciare anche al pungente, sensibile e spiritoso Bastianich rimasto al palo per via del CoronaVirus che non gli ha permesso di tornare in Italia per prendere parte alla finalissima dello show. Questo è il motivo della sua assenza di questa sera che SkyUno ha annunciato poco fa sui suoi canali social ufficiali: “Joe Bastianich non potrà essere dei nostri questa sera, a causa della difficile situazione attuale. Al suo posto siederà al tavolo con gli altri giudici un guest judge d’eccezione Enrico Brignano.

Non perdetevi LA FINALE questa sera alle 21.30!”.

JOE BASTIANICH ASSENTE ALLA FINALE DI ITALIA’S GOT TALENT 2020

Per chi segue Joe Bastianich sui social non era difficile capire che sarebbe stata dura rientrare in Italia in questo complicato periodo. Qualche ora fa, infatti, il giudice si mostrava felice e allegro in quel di Los Angeles rivelando quindi la sua assenza alla finalissima di Italia’s Got Talent 2020. Adesso non ci rimane da capire se la sua è stata solo una scelta o davvero non c’era la possibilità di arrivare dagli Usa in Italia, fatto sta che questa sera non lo troveremo dietro il bancone dei giudici al fianco di Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano, a tifare per il gruppo gospel per il quale ha usato il suo Golden Buzzer.

