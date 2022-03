Joe Biden, diretta video conferenza stampa/ Annuncio embargo Usa a petrolio Russia?

BIDEN ANNUNCIA L’EMBARGO AL PETROLIO USA?

Alle ore 16.45 (in Italia) il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden terrà una conferenza stampa per annunciare «nuove azioni per continuare a mantenere responsabile la Russia per la sua guerra non provocata e non giustificata in Ucraina»: secondo fonti di agenzia, in particolare Bloomberg, l’occasione del discorso alla nazione di questo pomeriggio vedrà l’annuncio dell’embargo Usa al petrolio russo.

In diretta video streaming dalla Casa Bianca, il leader Dem – dopo aver coordinato gli ultimi dettagli con il principale alleato nella Nato, il Regno Unito – sarebbe pronto ad annunciare lo stop alla “dipendenza energetica” da Mosca per lanciare un’altra dura sanzione contro il Cremlino, impegnato in guerra contro l’Ucraina. Ad anticipare il contenuto della conferenza stampa è stato in qualche modo lo stesso Segretario di Stato Usa inviato oggi in Estonia: Blinken ha detto infatti, «in questo momento c’è un’opportunità, non solo significativa ma imperativa, per molti Paesi in Europa, di liberarsi dalla dipendenza dall’energia russa».

DIRETTA VIDEO CONFERENZA STAMPA BIDEN SU SANZIONI RUSSA

Secondo l’agenzia Bloomberg, Biden si appresta sì a promuovere l’embargo del petrolio russo, anche se dall’Europa emergono notevoli resistenze in merito: «si appresta a vietare le importazioni di petrolio russo senza la partecipazione degli alleati europei già oggi. iI divieto include anche il gas naturale liquefatto e il carbone». Gli Stati Uniti, rilevano fonti di Governo americano presso la CNN, si apprestano a prendere questa mossa unilaterale senza gli alleati europei, proprio a causa del forte disaccordo tra i 27 sull’interrompere o no le forniture energetiche dalla Russia. Del resto, la minaccia di forti ritorsioni da Mosca davanti all’eventualità dell’embargo energetico è stata netta dalle parole del vicepremier russo Aleksandr Novak: «Abbiamo tutto il diritto di prendere una decisione e imporre un embargo sul pompaggio di gas attraverso il gasdotto Nord Stream 1». Non solo, il divieto occidentale delle importazioni di petrolio russo potrebbero comportare, fanno sapere dal Cremlino, «un raddoppio dei prezzi del petrolio a circa $ 300 al barile e portare alla chiusura del principale gasdotto dalla Russia alla Germania». Il Premier inglese Johnson, che pure sembra intenzionato a prendere in considerazione la sanzione, ha già fatto sapere «Non si può semplicemente chiudere l’uso di petrolio e gas da un giorno all’altro, anche dalla Russia. Ovviamente non è qualcosa che ogni paese del mondo può fare». Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha respinto finora la richiesta americana (e ucraina) di imporre l’embargo del petrolio su Mosca: «a rischio la sicurezza energetica dell’Europa». Sulla stessa linea l’Italia con Draghi, più “guardingo” per ora Macron con la Francia (che punta su risorse alternative per il momento). È atteso a questo punto il “passo” di Biden dalla conferenza stampa negli Usa: a quel punto occorrerà capire come e se gli alleati europei decideranno di rispondere alla “proposta” unilaterale.

