Joe Biden, video caduta in bicicletta/ Guardie del corpo lo tirano su, lui “Sto bene”

Piccolo incidente per Joe Biden, costretto a farsi aiutare dalle guardie del corpo dopo una caduta in bicicletta. Il presidente degli Stati Uniti era impegnato in un giro nei pressi della sua abitazione per le vacanze di Rehoboth Beach, in Delaware, quando ha deciso di fermarsi per salutare alcune persone. Ma proprio davanti ad alcuni fotografi presenti ha perso l’equilibrio. Rimesso in piedi dalla sua scorta, Biden, che ha 79 anni, ha voluto subito rassicurare tutti: “Sto bene”.

Biden poi ha spiegato la causa del suo piccolo incidente: ha raccontato di aver avuto problemi nel togliere le scarpe agganciate ai pedali mentre provava a fermarsi per salutare alcuni sostenitori. In effetti, dal video circolato sui social della caduta di Biden si evince chiaramente che ha perso l’equilibrio, cadendo rovinosamente a terra, probabilmente per la “gabbietta” montata sul pedale. Quindi, non riuscendo a sfilare il piede, non ha trovato un punto d’appoggio, di conseguenza è finito per terra. Ma per fortuna senza conseguenze.

CADUTA IN BICI PER BIDEN DURANTE GIRO CON LA MOGLIE JILL

Nel frattempo, le immagini della caduta di Joe Biden sono diventate virali sui social. Una piccola disavventura per l’inquilino della Casa Bianca, aiutato delle guardie del corpo del Secret Service. Si era recato a Rehoboth Beach con la moglie Jill come fa ogni weekend. E da grande amante della bicicletta aveva deciso di fare un giro. Infatti, il piccolo incidente è accaduto proprio nei paraggi della loro abitazione, questa mattina alle ore 9:30 circa.

La folla, che era pronta a immortalare l’incontro con il presidente degli Stati Uniti, si è ritrovato invece a riprendere la caduta. In ogni caso, Biden una volta in piedi ha continuato a parlare con la gente. Ad esempio, prima di ripartire ha risposto ad alcune domande: ha confermato che presto parlerà col presidente cinese Xi Jinping e che sta valutando la rimozione di alcune tariffe a Pechino. Inoltre, ha ribadito l’intenzione di firmare un disegno di legge per frenare l’uso di armi negli Stati Uniti.

