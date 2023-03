Joe Bless, sorpresa della mamma a “Dalla Strada al Palco”/ “8 anni senza te, manchi”

Dalla Nigeria a “Dalla Strada al Palco”. Joe Bless, giovane cantante, è tra i concorrenti del programma condotto da Nek. “Per me la musica è un punto di forza. MI chiamo Joe Bless, sono nato in Nigeria e sono un artista di strada. A nove anni sono andato in chiesa e sentivo questo gruppo di coristi che cantava e ho detto alla mia mamma che mi sarebbe piaciuto cantare. Lei mi ha portato da loro e da lì la mia passione è cominciata”, racconta nel video di presentazione.

Il cantante è arrivato in Italia su un barcone: “Avevo solo 17 anni quando sono venuto in Italia. C’era la guerra civile, era tutto terribile, ho perso anche il mio papà. Ho perso una parte del mio corpo con lui. Sono andato via salendo su un barcone con la speranza di rimanere vivo. Per ore vedi solo mare ma hai la speranza. Dopo un giorno e mezzo sono arrivato in Italia. Ora sono otto anni che non vedo la mia mamma, i miei fratelli e le mie sorelle. Adesso sono molto felice”.

La mamma di Joe Bless: “Ci parlavamo con gli occhi”

Sul palco del programma di Nek, per Joe Bless c’è una sorpresa: un video della mamma. “Mi manchi da così tanto tempo. Mi ricordo di come parlavamo, come discutevamo su come mandare avanti la nostra famiglia. Ci parlavamo con gli occhi e ci capivamo subito cosa volessimo dire”, dice la donna nel video. Il giovane concorrente, emozionatissimo, non può trattenere le lacrime.

