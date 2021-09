Joele cacciato da Uomini e Donne, Ilaria Melis “Fraintesi”/ “Ecco cos’ha detto Maria”

Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, Maria De Filippi avrebbe cacciato uno dei suoi nuovi tronisti: Joele Milan. Il motivo starebbe in una sorta di accordo fatto durante un ballo con la corteggiatrice Ilaria Melis. Contattata da Fanpage, la corteggiatrice ha voluto raccontare la sua versione dei fatti, parlando di fraintendimenti. In primis ha raccontato cosa le avrebbe detto Joele: “Nella scorsa puntata, durante un ballo, lui mi ha detto di essere molto preso di me. Ha detto di aver parlato di noi ai suoi genitori e al suo migliore amico. Proprio lui gli avrebbe consigliato di portarmi fino alla fine. Così mi ha proposto di iniziare a seguirlo sui social, voleva presentarmelo.”

Maria De Filippi: perchè non ha avuto figli?/ La scelta d'amore della conduttrice

Ilaria dichiara, inoltre, di non aver sentito la parte in cui lui le chiedeva il numero a causa della confusione in studio. Per Ilaria, il gesti di Joele è stato ingenuo più che malizioso: “[…] non ci ho visto del marcio e non credo che da parte sua ci fossero cattive intenzioni. Sapeva di avere il microfono addosso durante il ballo, nessuna persona sana di mente lo farebbe. Credo che la situazione sia stata fraintesa, lui era molto in difficoltà, l’ho visto mortificato.”, ha infatti rivelato.

Arisa, straziante lettera per Amici 2021/ "Grazie Maria De Filippi, mi hai regalato…"

Joele Milan ‘cacciato’ da Uomini e Donne: ecco quali sono state le parole di Maria De Filippi

Ilaria Melis, nel corso dell’intervista, ha dunque spiegato come Maria De Filippi ha ‘cacciato’ Joele Milan a Uomini e Donne: “Succede che Maria ci chiama al centro studio e manda la clip del nostro ballo. Di fatto non ha cacciato Joele, ma il suo discorso è stato: ‘Dal momento in cui faccio vedere questa clip, non posso più continuare a raccontare due persone che si conoscono perché il tuo trono è compromesso. Ora chi scenderebbe per te sapendo che tu stai portando avanti solo Ilaria e che le hai detto determinate cose?’”.

Maria De Filippi presenta Andrea Nicole a Uomini e Donne/ "Non c'è nulla da guardare"

In effetti tutti hanno poi iniziato a sospettare di loro, Tina e Gianni compresi. Oggi Ilaria rivela di voler contattare Joele per iniziare una conoscenza fuori: “Dopo la puntata ho scritto all’amico di Joele, vorrei farmi dare il suo numero perché mi piacerebbe contattarlo, a questo punto…vorrei sapere come sta. Penso che lui non stia bene e nemmeno io, perché sono passata come una complice.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA