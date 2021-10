Joele Milan e Ilaria Melis stanno insieme dopo Uomini e Donne?/ “Mi piacerebbe conoscerlo anche fuori”

Uomini e Donne, Joele Milan e Ilaria Melis stanno insieme?

Nei prossimi giorni a Uomini e Donne andrà in onda la cacciata del tronista Joele Milan. Maria De Filippi dopo aver scoperto che il ragazzo ha provato a mettersi in contatto con la corteggiatrice Ilaria Melis al di fuori degli studi lo ha invitato a lasciare il programma. Durante il suo breve percorso Joele e Ilaria sono usciti tre volte e nell’ultima esterna, mandata in onda nei giorni scossi, i due hanno parlato dei rispettivi padri: lei gli ha rivelato della gelosia del genitore, lui le raccontato di quando il padre ha contratto il Covid. I due ragazzi sembravano quasi sul punto di baciarsi.

Ma dalla anticipazioni sappiamo che il loro percorso non è andato molto oltre, dato che anche Ilaria ha lasciato il programma insieme a Joele. Oggi i fan di Uomini e Donne si chiedono se i due hanno cominciato a frequentarsi al di fuori del programma.

Ilaria Melis: “Joele Milan? Vorrei farmi dare il suo numero perché…”

Intervistata da FanPage.it Ilaria Melis ha raccontata cosa è successo tra lei e Joele Milan dopo l’uscita da Uomini e Donne. “Dopo la puntata ho scritto all’amico di Joele, vorrei farmi dare il suo numero perché mi piacerebbe contattarlo, a questo punto… vorrei sapere come sta. Penso che lui non stia bene e nemmeno io, perché sono passata come una complice”, ha detto la ex corteggiatrice milanese. E ha aggiunto: “Ora mi piacerebbe conoscerlo anche fuori, vedremo se lui vorrà, per ora devo avere pazienza. Ha bisogno di qualcuno che gli stia vicino, vorrei essere io quella persona…”.

Al momento non sappiamo se i due si siano sentiti, perché entrambi hanno deciso di mantenere un profilo basso sui social, senza parlare dell’esperienza a Uomini e Donne e sopratutto di quello che è successo o potrebbe succedere dopo.

