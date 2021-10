Joele Milan la verità dopo la “cacciata” da Uomini e Donne/ “Contattato per ritornare ma sul trono non torno”

Il programma Uomini e Donne, seguitissimo show di Maria De Filippi in onda tutti i giorni su Canale 5, è stato scosso questa settimana dalla clamorosa “cacciata” del tronista Joele Milan e della sua corteggiatrice Ilaria Melis. I due sarebbero colpevoli, secondo la redazione del dating show di casa Mediaset, di aver cercato di organizzare un contatto al di fuori del programma attraverso un amico di Joele Milan, cosa che è ovviamente vietata dal regolamento dello stesso. Secondo quanto riportato dal sito Ilvicolodellenews.it, i due si sarebbero messi d’accordo durante un ballo, convinti che i microfoni fossero spenti in quel contesto e che nessuno quindi della redazione di Uomini e Donne li stesse ascoltando. Peccato però che non sia andata proprio così di conseguenza la loro avventura televisiva si è conclusa anzitempo.

Non è comunque terminato l’interesse dei telespettatori nei confronti della coppia, che nel frattempo si erano appassionati, e di conseguenza molti fra i fan si stanno domandando se alla fine Joele e Ilaria abbiano proseguito la propria conoscenza anche al di fuori dello show. Per cercare di fare un po’ di chiarezza ci ha pensato lo stesso Joele che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Fanpage, raccontando un interessante retroscena: “Quando ho parlato con la redazione, mi hanno chiesto anche se sarei stato disposto a rimettermi in gioco. Io non ho più voluto avere niente a che fare, non sarei più tornato sul trono”.

JOELE MILAN VS UOMINI E DONNE: “QUEL VIDEO DI PRESENTAZIONE…”

Joele ha puntato il dito anche nei confronti del montaggio del video di presentazione iniziale dello stesso: “Mi ha segnato il mio video di presentazione iniziale – ha raccontato – sono passati tanti messaggi sbagliati, tanti fraintendimenti. In quel video ho detto di essere stato tradito dalla mia ex fidanzata ed è la verità. Lei, sui social, ha messo in evidenza che l’avevo tradita anch’io, ma in realtà non l’ho mai nascosto. Ho sempre detto di aver sbagliato anch’io, ma nel video del programma poi non è stata data una versione integrale, tutto qui. Purtroppo è passato che io mi fossi inventato tutto”.

In ogni caso Ilaria Melis ha manifestato recentemente l’interesse di conoscere il bel Joele, ma il suo desiderio si sarà realizzato? Al momento tutto tace, e l’unica certezza e che analizzando i profili social dei due non si notano i follow reciproci. Probabile che una volta spente le telecamere l’interesse sia scemato?



