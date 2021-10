Joele Milan/ Dal “tradimento” della ex fidanzata all’espulsione da Uomini e Donne

Il percorso di Joele Milan a Uomini e Donne è durato solo un mese. Il tronista veneto, infatti, è stato allontanato dal programma a fine settembre dopo che la redazione ha scoperto che il ragazzo ha cercato di mettersi in contatto con una corteggiatrice al di fuori dello studio televisivo. Ma rivediamo insieme il suo percorso. Nel video di presentazione, Joele ha raccontato di essere stato tradito dalla sua fidanzata con il suo migliore amico e, addirittura, di averli trovati a letto insieme.

Le sue parole non sono passate inosservate: la sua ex, Beatrice Zampieri, ha replicato duramente all’accusa di tradimento sui suoi canali social. “Io, te e chi ci ha vissuto sa la verità… Sei la delusione della mia vita e la più grande mancanza di rispetto mia e della mia famiglia che ti ha trattato come un figlio e non ti ha mai fatto mancare niente, neanche quando te lo saresti meritato in questi 7 anni. Ti auguro il meglio, buona vita”, ha scritto la ragazza su Instagram.

Joele Milan: ecco perché è stato cacciato da Uomini e Donne

Quando Joele Milan è apparso su Canale 5, Beatrice Zampieri ha nuovamente espresso, sui social, la sua opinione sull’ex fidanzato: “Io sì lo conosco e per sparare tutte queste stron*ate ha la faccia tosta. Si è rivelato la persona di mer*a che è sempre stata”. Joele non ha mai replicato alle parole dell’ex fidanzata e ha iniziato a conoscere alcune delle corteggiatrice giunte in trasmissione per lui. Joele è rimasto subito colpito da Ilaria Melis, che inizialmente è andata in esterna anche con l’altro tronista Matteo.

Dopo poco però Matteo ha detto di non voler più uscire con la ragazza, perché non capiva come fosse possibile che lei volesse frequentare sia lui che Joele, così diversi. Joele e Ilaria sono usciti tre volte, poi durante la registrazione dello scorso 26 settembre Maria De Filippi ha cacciato il tronista veneto. È emerso che nella puntata precedente, ballando con la corteggiatrice milanese, Joele le ha detto che il suo migliore amico aveva iniziato a seguirla sui social e che lei avrebbe dovuto ricambiare così da potersi sentire di nascosto. Qualche giorno dopo a FanPage.it, Ilaria ha dichiarato che Joele è stato frainteso: “Forse l’ho vista molto ingenuamente, ma non ci ho visto del marcio e non credo che da parte sua ci fossero cattive intenzioni”.



