Johanna Hauksdottir, moglie Fabio Volo/ I due sono in crisi? Ecco gli indizi

Johanna Hauksdottir è una madre molto attenta e con il marito Fabio Volo ha creato una bel nucleo familiare. La donna, di origini islandesi, si trova con il consorte e i due figli in una casa di campagna in questo periodo. Tempo fa si era diffusa la voce di corridoio su una loro probabile crisi, ma sembra proprio che le cose stiano in modo diverso. Anche se i fan continuano a chiedersi se ci sia qualcosa che non va, visto che Johanna appare poco spesso fra le foto che Volo pubblica sui social. L’ultima per esempio riguarda lo scorso Natale, quando i due genitori e i figli hanno addobbato l’albero. Non c’è da preoccuparsi però: ci pensa la moglie ad essere più che attiva sui social, con scatti personali da sola o con i figli. Pochi giorni fa ha persino compiuto gli anni e ne ha approfittato per bere un po’ di champagne all’aperto, guardando il fantastico panorama che si può ammirare dalla sua casetta in campagna. “Leggera e piena d’amore”, ha scritto su Instagram, “grazie fratelli e sorelle per avermi fatta sentire così speciale e amata“. Clicca qui per guardare la foto di Johanna Hauksdottir.

Johanna Hauksdottir, moglie Fabio Volo: sorridente sui social ma…

Johanna Hauksdottir ha tutto ciò di cui ha bisogno e anche se tutti noi stiamo vivendo un periodo più che difficile, non è raro vederla felice e sorridente nelle foto pubblicate sui social. Uno dei meriti va di certo ai figli avuti con il marito Fabio Volo, Sebastian e Gabriel, che vediamo al suo fianco in uno degli ultimi scatti condivisi su Instagram. “In questi giorni sto il più vicina possibile al mio cuore, mi prendo il tema per prendermi cura di me stessa nel miglior modo che conosco”, scrive, “quando lo faccio, vedo che il bagliore non è solo nei miei occhi ma anche in quelli dei miei piccoli vichinghi, che sentono come la pace e l’amore vibrino in un modo così magico da essere contagioso. L’amore che riesco a dare loro diventa più grande e i loro amorevoli baci e le coccole mi scaldano il cuore. Ciò che dai, torna indietro“. Clicca qui per guardare la foto di Johanna Hauksdottir e Gabriel e Sebastian Volo. Oggi, 3 maggio 2020, Fabio Volo sarà invece ospite di Domenica In, anche se a distanza. Con lui ci sarà la famiglia al completo e forse c’è anche la possibilità che l’allegra famigliola si mostri alle telecamere.

Foto, champagne all’aperto

Foto, con i figli Gabriel e Sebastian





