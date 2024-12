Nei suoi romanzi parla di amore, un amore assoluto, folle, che fa stare bene e in pace con sé stessi, con gli altri e con il mondo. Ma cosa di tutto questo c’è davvero nella vita di Fabio Volo, scrittore molto amato ormai da generazioni di adolescenti e non solamente? Lo scrittore nato in provincia di Bergamo, ha avuto una relazione durata dieci anni con una donna islandese, Johanna Maggy Hauksdottir, con la quale ha avuto due figli, Sebastian e poi Gabriel. I due ragazzi sono nati nel 2013 e 2015 ma l’amore tra la mamma e il papà, con il tempo, è cambiato. Dal 2021, infatti, Johanna e Fabio non stanno più insieme, non sono più una coppia. Il rapporto è infatti evoluto, o meglio, come sottolineato proprio dall’attore e scrittore, l’amore si è trasformato.

A Vanity Fair, Fabio Volo ha spiegato che dopo la rottura con Johanna, era lui quello più spaventato. La coppia è arrivata alla decisione perché, come spesso accade, le cose evolvono anche in una relazione e così è accaduto a loro: l’amore si è trasformato. Quando questo accade, secondo Volo due persone “possono o restare insieme per poter dire che stanno insieme da cinquant’anni, come se fosse un premio, oppure dirsi “continuiamo ad amarci anche se non stiamo sotto lo stesso tetto”. E loro hanno deciso di prendere proprio la seconda strada.

Ex compagna e figli di Fabio Volo: la vita dopo la separazione da Johanna Maggy

Fabio Volo, parlando del rapporto con Johanna Maggy Hauksdottir, la mamma dei suoi figli, ha spiegato: “Io non credo di amare meno la madre di miei figli. E non credo che lei ami meno me. C’è un modo di stare insieme diverso”. La loro priorità, come è giusto che sia, sono sempre stati i figli, Sebastian e Gabriel: i due hanno deciso di vivere entrambi con i ragazzi, una settimana ciascuno. Dunque, la ex compagna e figli di Fabio Volo, continuano ad essere la priorità, anche dopo la separazione.