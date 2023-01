Johanna Maggy, chi è l’ex moglie di Fabio Volo/ “L’amore si è trasformato”: oggi ha una nuova fidanzata?

Johanna Maggy, chi è l’ex moglie di Fabio Volo e perché si sono lasciati

Solo pochi mesi fa Fabio Volo annunciava la fine del matrimonio con Johanna Maggy dopo ben 12 anni insieme. Dopo sospetti e indizi, il celebre scrittore ha deciso di rompere il silenzio e confermare, nel corso di un’intervista a Vanity Fair, che sì, la storia d’amore con Johanna è davvero conclusa. I due hanno avuto due figli, Sebastian e Gabriel, e oggi i loro rapporti sono buoni soprattutto per loro.

“I bambini stanno una settimana con me e una settimana con lei, durante quella settimana un giorno stanno con me e un giorno stanno con lei”, ha spiegato lo scrittore, dichiarando di vivere ormai già da qualche anno in un’altra casa ma sempre vicina a quella dell’ex moglie, proprio per essere vicino ai suoi figli e sempre a loro disposizione.

Fabio Volo: dopo Johanna Maggy ha una nuova fidanzata?

Ma perché è finita la storia con Johanna Maggy? Fabio Volo ha tenuto a sottolineare di non averla mai tradita: “Non pensavo di lasciarmi, e che mi sarei trovato single. Quando è arrivato il momento ‘forse è meglio se ci lasciamo’, dei due ero quello più spaventato.” ha spiegato ancora nell’intervista.

Lo scrittore non parla di amore concluso ma di un amore che col tempo si è trasformato: “Se nella relazione le due persone non tirano fuori la parte migliore dell’altro, possono o restare insieme per poter dire che stanno insieme da cinquant’anni, come se fosse un premio, oppure dirsi ‘continuiamo ad amarci anche se non stiamo sotto lo stesso tetto'”, ha aggiunto. Parole che chiariscono i rapporti che ha oggi con l’affascinante insegnante di Yoga di origine islandese. Al momento Fabio Volo sarebbe single, in quanto non ci sono chiari indizi che indichino la presenza di un’altra donna al suo fianco.

