Johannes Vermeer, chi è?/ Pittore olandese de “La ragazza con l’orecchino di perla”

Johannes Vermeer è il protagonista del Doodle varato quest’oggi, venerdì 12 novembre 2021, da Google. Il pittore olandese è un artista barocco ampiamente considerato tra i più grandi di tutti i tempi. Ma perché Big G ha deciso di omaggiare Vermeer proprio oggi? In questo giorno, nel 1995, una mostra a lui dedicata ha aperto alla National Gallery of Art di Washington, con l’esposizione di 21 delle sue 35 opere esistenti.

Il pittore nacque a Delft, nei Paesi Bassi, al culmine dell’età dell’oro olandese nel 1632: anche se si sa poco della prima vita di Vermeer, gli storici stimano dai suoi primi dipinti mitologici che all’inizio aspirasse ad essere un pittore storico. Poi, dal 1650, iniziò a dipingere interni sottilmente illuminati con un’intricata simbologia, uno stile caratterizzato da motivi tradizionali olandesi e che divenne il suo tratto distintivo. Fra i suoi capolavori figurano “La ragazza con l’orecchino di perla” (1665), che è attualmente in mostra al museo Mauritshuis a L’Aia, nei Paesi Bassi.

JOHANNES VERMEER: LA TESI DEGLI STORICI SULLA CAMERA OSCURA

Le tecniche artistiche impiegate da Johannes Vermeer sono ancora oggi oggetto di dibattito. Alcuni storici dell’arte suggeriscono che abbia ricalcato immagini proiettate da una camera oscura (un predecessore della macchina fotografica), ma senza avere a loro mani prove reali a sostegno di tali affermazioni.

Il Doodle fa riferimento in particolare a “L’allegoria della pittura” (1666-1668) e al centro, a “Donna che scrive una lettera, con la sua domestica” (1670-1671). Nel 1979, una radiografia ha rivelato un Cupido nascosto nella “Ragazza che legge una lettera a una finestra aperta” (1657-1659), a cui si fa riferimento sulla destra del Doodle. I ricercatori hanno proseguito ad analizzare la tela nel 2017, determinando che il Cupido era stato coperto da un altro pittore. Nel 2021, un’iniziativa tedesca ha provveduto a restaurare completamente il dipinto. Secondo i suoi fautori, questi sforzi sono solo alcuni dei molti tentativi di demistificare Vermeer e alcune delle opere d’arte più preziose del mondo che ha lasciato.

JOHANNES VERMEER: STORIA DELLA RAGAZZA CON L’ORECCHINO DI PERLA

Come ricorda il portale “Google Arts & Culture”, il dipinto più emblematico di Johannes Vermeer fu acquistato nel 1881 per pochi spiccioli. In quello stesso anno “fu messo in vendita presso una casa d’aste a L’Aia come parte della collezione d’arte di un certo signor Braams. Victor de Stuers, un importante storico dell’arte, riconobbe l’eccezionale qualità del dipinto e incoraggiò il suo amico Arnold des Tombe ad acquistarlo. Per non destare sospetti, De Steurs e De Tombe concordarono di non fare offerte l’uno contro l’altro. Des Tombe acquistò il dipinto per soli due fiorini, oltre a un premio al compratore di 30 centesimi”.

In seguito, dopo duecento anni nei quali, sostanzialmente, venne dimenticato, Vermeer venne riscoperto dal francese Thoré-Bürger, critico d’arte e politico di sinistra. Thoré “si commosse così tanto alla vista di Veduta di Delft di Vermeer che trascorse il resto della sua vita a sfogliare collezioni d’arte europee, cataloghi d’arte e a esplorare archivi olandesi nella speranza di recuperare le opere perdute dell’artista e far luce sulla sua biografia”.



