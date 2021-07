John Charles/ Il Gigante Buono della Juventus: che trio con Sivori e Boniperti!

JOHN CHARLES, IL GIGANTE BUONO

John Charles è stato uno degli attaccanti più prolifici nella storia della Juventus: in 182 partite ha segnato 105 gol. I bianconeri lo acquistarono nel 1957, prelevandolo dal Leeds United che è sempre rimasta la squadra del cuore, e che ha seguito fino alla morte avvenuta nel febbraio 2004, dopo un aneurisma all’aorta le cui complicazioni portarono anche all’amputazione parziale di un piede. Lo abbiamo conosciuto come Il Gigante Buono: per l’epoca di oggi non era nemmeno troppo alto (188 centimetri), lo era per i tempi e soprattutto faceva un bel contrato con Omar Sivori.

Il quale, bizzoso com’era, lo rispettava sensibilmente: una volta protestò platealmente con l’arbitro, Charles per calmarlo gli assestò un ceffone e Sivori non fece una piega, anzi si rintanò nel suo angolo. Gigante buono, perché aveva un volto sempre pacato e sorridente, e non perdeva quasi mai le staffe; con la Juventus ha vinto tre scudetti e due Coppe Italia, all’esordio in Serie A ne è diventato capocannoniere con 28 gol e, oltre alle sue cifre individuali, è diventato famoso per aver formato uno dei primi tridenti che possiamo definire moderni, appunto con Sivori e con Giampiero Boniperti. Tre assolute stelle che splendono nel firmamento della Juventus.

JOHN CHARLES, LE CURIOSITÀ

Alcune curiosità legate a John Charles: fece parte dell’unica nazionale gallese qualificatasi ai Mondiali nella storia, nel 1958 in Svezia segnò all’esordio contro l’Ungheria ma poi non giocò il quarto di finale contro il Brasile, quello che contribuì a far nascere la leggenda di Pelé che quella partita la decise. In Italia ha giocato anche nella Roma, ma fu in campo appena per 12 partite segnando 5 gol; è stato il primo non inglese a venire inserito nella Hall of Fame del calcio del Paese, nel 2001 è stato insignito dell’Eccellentissimo Ordine dell’Impero Britannico ed è stato vicepresidente del Galles. Dopo essersi ritirato ha anche allenato, pur senza grandi risultati e senza mai conoscere panchine prestigiose (è finito anche in Canada); per parecchi anni, visitando lo Yorkshire avreste potuto trovarlo al Whitbread New Inn, un pub del posto che ha gestito a lungo. Per tutti John Charles è stato il Gigante Buono, ma sotto porta non aveva pietà: i suoi oltre 100 gol per la Juventus lo pongono tra i migliori marcatori della storia bianconera, e ancora oggi quella squadra con Sivori e Boniperti entra a pieno titolo nel dibattito sulla versione della Vecchia Signora migliore di sempre. Magari non è stata la Juventus più forte, ma certamente è stata spettacolare e vincente e Charles vi ha contribuito.

