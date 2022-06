John Malkovich, chi è?/ Parlare di lui come un attore è assolutamente riduttivo

Chi è John Malkovich

John Malkovich lo conosciamo tutti, ma avremo la chance di rivederlo stasera a Danza con me su Rai 1. Nato a Christopher negli Usa il 9 dicembre del 1953 è attore, produttore, regista e sceneggiatore, è sposato con Nicoletta Peyran. La prima volta si è sposato che aveva 29 anni, con l’attrice Glenne Headly. Il loro amore è durato sei anni, fino a quando l’attore ha tradito la moglie con Michelle Pfeiffer conosciuta sul set del film Dangerous Liaisons. Tuttavia la storia con la Pfeiffer è durato poco, un anno dopo Malkovich ha conosciuto Nicoletta Peyran sul set del film The Sheltering Sky e ancora sono insieme. Dalla loro unione sono nati due figli: Amandine e Lowry. La coppia ha vissuto a lungo in Francia, poi nel 2003 si è trasferita negli Stati Uniti stabilendosi nella città di Cambridge.

Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè sempre più vicini/ La promessa dopo L'Isola: "A Milano…"

John Malkovich, ecco perchè è noto

John Gavin Malkovich è noto soprattutto per aver interpretato film, come “Places in the Heart” e “In the Line of Fire”, per il quale ha ricevuto nomination agli “Academy Award”. Da Hollywood ha avuto una carriera molto produttiva che va avanti da decenni. Ha iniziato facendo l’attore, una professione che lo ha sempre affascinato, poi è diventato famoso come produttore. L’amore per la recitazione è qualcosa che fa parte della sua esistenza, da subito ha mostrato di avere talento e non sentire alcun imbarazzo davanti alla macchina da presa. Tutto gli esce naturale, sebbene nessuno dei suoi genitori provenisse dal mondo dello spettacolo. Fin dall’infanzia ha dimostrato un entusiasmante interesse per la recitazione esibendosi nelle rappresentazioni teatrali alle scuole superiori. Da adolescente, ha portato avanti la sua passione facendo parte di un gruppo musicale folk rock e ha preso parte a un progetto teatrale estivo. Ha iniziato la sua carriera di attore calcando le scene dei teatri. È diventato un membro fondatore della “Steppenwolf Theatre Company” ed è apparso in molte delle loro produzioni. Ha fatto il suo debutto a Broadway come “Biff” in “Death of a Salesman”.

Tu sì que vales/ Diretta e anticipazioni replica 18 giugno 2022: il trionfo di Marcin Patrzalek

Dopo la positiva esperienza in teatro, dove ha ottenuto molti successi e portato avanti una carriera ricca di soddisfazioni, si è ramificato nel cinema. I primi anni a Hollywood non sono stati semplici, gli vengono assegnati solo ruoli minori. Alla fine è riuscito a guadagnarsi il tanto atteso posto di rilievo in “Places in the Heart” dove ha interpretato “Mr. Will” per il quale è stato nominato per l”Academy Award’ come ‘Miglior attore non protagonista’.

LEGGI ANCHE:

Morgan e Asia Argento opinionisti al Grande Fratello Vip 7?/ L'indiscrezione bomba

© RIPRODUZIONE RISERVATA