“John McAfee è vivo ed è in Texas”/ L’ex Samantha Herrera: “Mi ha telefonato lui”

John McAfee “ha inscenato la sua morte” ed è “ancora vivo” in Texas, secondo l’ex fidanzata Samantha Herrera, la quale ha rilasciato dichiarazioni esclusive nell’ambito del documentario di Netflix “Running With the Devil: The Wild World of John McAfee”, in uscita mercoledì. Ufficialmente si sa che McAfee si è impiccato in un carcere spagnolo nel giugno 2021, mentre attendeva l’estradizione dagli Stati Uniti d’America per evasione fiscale, ma l’ex compagna ha affermato: “Non so se dovrei dirlo, ma due settimane fa ho ricevuto una telefonata dal Texas… ‘Sono io, John. Ho pagato delle persone per fingere di essere morto, ma non lo sono. Ci sono solo tre persone al mondo che sanno che sono ancora vivo. Scappa con me'”.

"Ci siam persi, ci presti il telefono?"/ Bimbi truffano 29enne: rubati 1000 $ via app

Herrera ha aggiunto: “La versione della storia di John McAfee è che lo cercano perché non ha pagato il governo. Volevano fargli del male, liberarsi di lui”. Il regista del documentario, Charlie Russell, ai microfoni di “Esquire” si è definito perplesso dalle affermazioni di Herrera, secondo cui McAfee sarebbe ancora vivo: “Non so cosa pensare e non credo che lei lo sappia. Lo dice, poi guarda la telecamera e non riesco a capire se pensa che sia reale o meno. È una persona che era molto arrabbiata con John”.

RUSSIA-UCRAINA/ "Erdogan fa il mediatore ma non ha rinunciato a sterminare i curdi"

“JOHN MCAFEE È ANCORA VIVO”: LA SORPRENDENTE DICHIARAZIONE DELLA SUA EX FIDANZATA

Perché Samantha Herrera sarebbe adirata con John McAfee? Il regista ha spiegato che “lui le aveva promesso una vita insieme e credo che fossero sinceramente innamorati, nonostante l’enorme differenza di età. Penso che le abbia offerto un futuro davvero diverso, poi l’ha letteralmente mollata al confine e credo che questo sia molto doloroso per lei e le ci siano voluti anni per superarlo”.

Prima che si diffondesse l’annuncio della sua morte in cella per suicidio, John McAfee aveva ripetutamente twittato che, qualora fosse stato trovato morto in carcere, non si sarebbe trattato di un gesto anticonservativo. Come spiega il “New York Post”, nel 2019 si era addirittura fatto tatuare sul braccio la scritta “$WHACKD” per ribadire tale concetto.

DENTRO LA RUSSIA/ "Dugin e il nazionalismo russo? Non dimenticatevi di Navalny"

© RIPRODUZIONE RISERVATA