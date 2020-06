John McCook/ Eric Forrester di Beautiful è tra i più amati dai fan della soap

Pubblicità

John McCook è ormai il volto storico di Eric Forrester in Beautiful. Nel corso dei decenni, ben 30, ha interpretato l’uomo pieno di fascino e votato alla famiglia, a capo di un’azienda di moda senza pari. Molte le donne che sono cadute ai suoi piedi, da Brooke a Stephanie, da Sheila a Taylor e altre ancora. Stilista e padre devoto, il suo personaggio è apparso nella soap americana fin dal suo debutto. Non si tratta però del primo lavoro per McCook, dato che in precedenza è stato nel cast di Febbre d’Amore, è apparso in Dynasty e persino in serie come La Signora in Giallo [Murder, she wrote, ndr] e Il mio amico Arnold. Poi è diventato il padre di Ridge, all’epoca interpretato da Ronn Moss, poi si è scoperto che in realtà il rampollo di casa Forrester era frutto di un rapporto extraconiugale fra la moglie, ormai scomparsa, e un altro uomo. Di carne sul fuoco nei decenni ne è stata messa davvero tanta: e pensare che quando McCook ha iniziato a recitare nello show aveva solo 43 anni.

Pubblicità

John McCook, le scene che l’hanno reso Eric Forrester di Beautiful

John McCook ha alcune scene nel cuore quando si parla di Beautiful e del suo personaggio storico, Eric Forrester. Una delle sue preferite, ha rivelato qualche tempo fa a Soap Opera Digest, riguarda la rivelazione sulla vera paternità di Ridge. Quest’ultimo era ancora interpretato da Ronn Moss e solo diversi anni dopo averlo visto crescere all’interno dell’azienda di famiglia, abbiamo scoperto che in realtà era figlio di Stephanie e di Marrone. “Questo è stato un cambiamento forte nella mia storia e in quella di Eric”, ha detto l’attore, “avevo delle scene meravigliose da interpretare con Susan Flannery [Stephanie, ndr], scene fantastiche da interpretare con Ronn Moss, il nostro Ridge in quegli anni, ed è ancora un qualcosa che Ridge ed Eric si trascinano dietro”. Come sanno i più informati, il volto di Ridge negli anni è stato cambiato e ora è l’attore Thorsten Kaye ad interpretarlo. “Ciò che amo di lui”, ha detto McCook, “è che è come me. Ha anche molti nonsense, è divertente. Ama questo lavoro e adora lavorarci su. Ogni giorno ha una grande concentrazione nel migliorare ogni cosa e lo fa con un grande umorismo e divertimento”. Oggi, sabato 6 giugno 2020, Verissimo trasmetterà un’intervista di John McCook in occasione dei 30 anni della soap americana. Ci saranno tanti aneddoti da scoprire e forse qualche retroscena in più proprio su Eric.



© RIPRODUZIONE RISERVATA