John Travolta balla con la figlia Ella/ Il video dopo la morte della moglie Kelly

John Travolta torna attivo sui social e pubblica il primo post dopo la morte di sua moglie Kelly Preston. Si tratta di un video in cui la star del cinema balla insieme a sua figlia Ella. Le immagini sono poi accompagnate da queste parole: “Ella e io balliamo in ricordo della mamma. Una delle cose preferite di Kelly, ballare con me”. Tra le sue braccia, intenta a ballare un lento, non c’è sua moglie ma c’è comunque il frutto del loro amore, la loro figlia, secondogenita, sorella del fratello minore Benjamin. Fu proprio lei a dedicare a sua madre, poco dopo la morte, un lungo e toccante messaggio nel quale ne elogiò le tantissime qualità. “Non ho mai incontrato nessuna persona coraggiosa, forte, bella e amorevole come te” scrisse il giorno dopo il decesso “Chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerti o di essere mai stato in tua presenza, concorderà sul fatto che avevi un bagliore e una luce che non smetteva mai di brillare e che rendeva immediatamente felici tutti quelli che ti circondavano.”.

John Travolta e il ricordo della moglie Kelly Preston

John Travolta e Kelly Preston sono stati sposati per circa 30 anni. Il loro è stato un grande amore, uno dei più longevi del mondo di Hollywood. L’attore ha combattuto al suo fianco anche durante la malattia e, quando poi se n’è andata, l’ha ricordata con parole di profondo amore: “L’amore e la vita di Kelly saranno sempre ricordati. – sono state le parole dell’attore – Mi prenderò un po’ di tempo per stare con i miei figli che hanno perso la madre, quindi perdonatemi in anticipo se non ci sentiremo per un po’. Ma sappiate che sentirò il vostro amore nelle settimane e nei mesi a venire. Tutto il mio amore, JT”.





