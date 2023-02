John Wick Capitolo 2/ Film con Keanu Reeves su Italia 1, oggi Venerdì 24 febbraio

John Wick Capitolo 2, film di Italia 1 diretto da Chad Stahelski,

Venerdì 24 Febbraio alle ore 21:20 va in onda su Italia 1 in prima serata il film John Wick, Capitolo 2. Il film di genere azione e thriller del 2017 è il secondo capitolo della saga iniziata nel 2014 con l’attore Keanu Reeves. Si tratta di un episodio intermedio, a cui è seguito nel 2019 il terzo capitolo John Wick 3 – Parabellum ed è prevista per marzo 2023 l’uscita nelle sale cinematografiche del quarto capitolo. La regia è curata dal regista statunitense Chad Stahelski, la sceneggiatura e il soggetto sono firmati da Derek Kolstad e le musiche sono opera di Tyler Bates e Joel J. Richard.

Nel cast del secondo capitolo della saga, oltre al protagonista Keanu Reeves troviamo tra gli altri Ian McShane, Ruby Rose, il rapper Common, Laurence Fishburne e per occasione i due attori italiani Riccardo Scamarcio e Claudia Gerini. Le riprese della pellicola sono state effettuate tra gli Stati Uniti d’America e l’Italia e in particolare nelle città di New York e Roma. Il film ha riscontrato un grande apprezzamento sia da parte del pubblico che da parte della critica e il secondo capitolo del film ha incassato un totale di 170 milioni di dollari e in Italia a occuparsi della distribuzione è stata la società Eagle Pictures.

John Wick Capitolo 2, la trama del film

Dopo il primo capitolo, il sicario John Wick torna a casa, intenzionato ad abbandonare il suo mestiere, ma le cose cambiano quando è obbligato a mettersi al servizio di Santino D’Antonio, al quale qualche tempo prima si era rivolto per chiedere aiuto. Il boss chiede al protagonista di uccidere la sorella Gianna, il sicario si reca quindi a Roma, ma la donna, accorgendosi del pericolo, decide di uccidersi e lui non può far altro che sferrarle un ultimo colpo. Wick viene poi inseguito dal guardaspalle di Gianna, Cassian, e nel loro scontro frontale, i due sembrano chiarirsi, ma Cassian giura vendetta per la morte della sua protetta.

Wick torna a New York braccato da Cassian e anche da Santino, che per confondere le acque e non destare alcun sospetto, ha messo una taglia di 7 milioni di dollari sulla testa del killer di sua sorella. John Wick elimina tutti i killer sulle sue tracce, ferendo gravemente anche Cassian, ma risparmiandolo in nome della vecchia amicizia. In fuga, il sicario si rivolge a un boss rivale, che lo aiuta per sfruttare a suo vantaggio il risentimento di John Wick nei confronti di Santino D’Antonio. Dopo lo scontro finale, John Wick è costretto a riprendere la fuga.











