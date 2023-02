John Wick/ Film con Keanu Reeves su Italia 1, oggi Venerdì 17 febbraio

John Wick, film di Italia 1 diretto da Chad Stahelski

Torna su Italia 1 il film d’azione John Wick, che va in onda in prima serata alle 21.20. Il film girato nel 2014 è stato diretto da Chad Stahelski, regista di tutti i capitoli della saga, ed è il primo dei quattro episodi che vedono come protagonista l’attore statunitense Keanu Reeves, diventato famoso per avere interpretato Neo nella saga di fantascienza Matrix. Assieme a lui, nel cast anche Michael Nyqvist, Alfie Allen, Willem Dafoe e tanti altri.

Le musiche di tutti e quattro i capitoli sono curate dai compositori e musicisti statunitensi Tyler Lucas Bates, chitarrista di Marilyn Manson e Joel J. Richard che ha curato le colonne sonore della famosa serie televisiva Quantico. La sceneggiatura del film è stata scritta da Derek Kolstad che dice di aver preso come punti di riferimento Alistair MacLean e Stephen King per la creazione dello stesso soggetto.

La casa di produzione M2 Pictures si è occupata della distribuzione in Italia e il produttore David Leitch e il regista Stahelski hanno più volte affermato di aver preso spunto dal cinema anni ’60 e ’70 di Sergio Leone, Steve McQueen, Lee Marvin, Akira Kurosawa, William Friedkin e Sam Peckinpah. Per la Rolling Stone, Peter Travers a proposito del film ha scritto: “John Wick è un film divertente e feroce, qualità di cui alcuni di noi non ne hanno mai abbastanza”, elogiando le interpretazioni di Keanu Reeves e Willem Dafoe.

John Wick, la trama del film

John Wick è un ex assassino che ha abbandonato la sua vecchia vita per stare con sua moglie che purtroppo muore di un terribile male e come regalo la donna gli lascia una cagnolina che John impara ad amare moltissimo. Una sera l’uomo incontra un ragazzo russo che vuole comprare la sua macchina, Wick si rifiuta e quella stessa notte il giovane con dei complici entra in casa sua picchiandolo, derubandolo dell’auto e uccidendo la cagnolina. John scopre l’identità del ragazzo: è Iosef Tarasov, figlio di Viggo, un boss della città.

Viggo conosce bene Wick, era stato proprio lui a eliminare i capi dei clan rivali facendolo salire al potere, e sa benissimo che il figlio rischia seriamente la vita. Cerca di persuadere Wick a risparmiare il figlio, ma John è irremovibile. Il boss inizia una caccia all’uomo, ma John riesce a sopravvivere ed entrare nel caveu segreto di Viggo distruggendolo. Viggo è furioso perché all’interno del caveu erano presenti informazioni dal valore inestimabile e cerca di convincere John di avere pareggiato i conti, ma il protagonista non si arrende e dopo aver perso anche l’amico Marcus, uccide il boss e il figlio, ottenendo finalmente la vendetta che desiderata.

