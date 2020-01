Johnny English – la rinascita/ Video, su Italia 1 il film con Rowan Atkinson

Johnny English – la rinascita va in onda oggi, 17 gennaio 2020, dalle ore 15.55 su Italia 1. Il lungometraggio, citato in precedenza, può essere considerato come una commedia. In questo film si possono vedere recitare degli attori noti, che interpretano i ruoli dei personaggi principali. Tra questi vi sono Rowan Atkinson, Gillian Anderson, Dominic West e Rosamund Pike. Johnny English – la rinascita è stato proiettato per la prima volta nell’anno 2011. Questa commedia ha per regista Oliver Parker. Le musiche della pellicola in esame sono state composte da Ilan Eshkeri, mentre il lavoro di fotografia è stato svolto da Danny Cohen. In questo film gli attori principali hanno lavorato per la prima volta insieme. Tra questi ultimi vi è appunto Rowan Atkinson, il quale deve la sua fama al fatto di essersi calato nei panni di Mr. Bean.

Johnny English – la rinascita, la trama del film

In Johnny English – la rinascita, il protagonista si è allenato per ben sette anni nelle arti marziali in Tibet. Johnny è stato licenziato ed è rimasto senza soldi, dopo che non è riuscito a portare a termine un’importante missione in Mozambico. L’uomo, ad un tratto, viene nuovamente chiamato come agente segreto da parte del nuovo direttore dell’MI7. Quest’ultimo è una donna e si chiama Pamela Thorton. Costei affida quindi ad English un nuovo incarico. Johnny ha dunque il compito di fare delle indagini su di un complotto ai danni del Presidente della Cina, che avverrà presumibilmente durante un incontro dell’uomo con il Primo Ministro inglese. Johnny, per portare avanti la sua missione, si serve dell’aiuto di altri agenti segreti, tra cui vi è Colin Tucker. Grazie ai suoi nuovi amici, English scopre che dietro al complotto contro il Presidente cinese ci sono anche il KGB e la CIA.

Un giorno, l’agente è costretto a partire per Hong Kong. In questa città, Johnny si mette in contatto con il Vortex. Quest’ultima è una pericolosa associazione criminale, che è stata anche la responsabile del fallimento della missione dell’uomo in Mozambico. Dopo varie difficoltà e fughe rocambolesche, English scopre che all’interno della sua squadra di agenti si nasconde una talpa. Nonostante la sua goffaggine e i suoi errori, alla fine Johnny riesce ad avere la meglio su tutti i suoi nemici. Grazie all’agente, l’incontro tra il Premier cinese e quello britannico si svolgerà in una fortezza delle Alpi svizzere senza alcun intoppo.

